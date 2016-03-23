новости хоккея Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов Хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал сухую победу ЦСКА над СКА в первом матче финальной серии Западной конференции.



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Пожалуй, сейчас СКА не хватало харизмы и жёсткости, которую добавляет Ковальчук. Вспомните матчи этого сезона, когда Илья постоянно сталкивался, прессинговал. Сейчас не было таких людей. Не исключаю, что Ковальчук может появиться. И почему ещё его не поставили? СКА выиграл все семь матчей без Ильи. Теперь эта серия прервалась. Теперь можно подумать о том, чтобы вернуть Ковальчука в состав", — цитирует Гимаева "Советский спорт".



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