Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал сухую победу ЦСКА над СКА в первом матче финальной серии Западной конференции.
Какой слинг выбрать? Мнение специалиста"ЦСКА оказался настолько готовым к игре и так досконально разобрал соперника, что у СКА практически не было шансов. Два периода москвичи показывали идеальный хоккей. Большинство тоже было изучено. Передачи не проходили, потому что очень здорово располагались защищающиеся игроки, правильно ставили клюшки. Мне это напоминает, как работают в НХЛ. Я разговаривал с ребятами в "Вашингтоне". Они говорили, что никаких мелочей нет. И никогда нельзя, например, катиться на двух ногах. Вот московские "армейцы" делали то же самое. Там нет людей, которые катятся. Все бегут.
Пожалуй, сейчас СКА не хватало харизмы и жёсткости, которую добавляет Ковальчук. Вспомните матчи этого сезона, когда Илья постоянно сталкивался, прессинговал. Сейчас не было таких людей. Не исключаю, что Ковальчук может появиться. И почему ещё его не поставили? СКА выиграл все семь матчей без Ильи. Теперь эта серия прервалась. Теперь можно подумать о том, чтобы вернуть Ковальчука в состав", — цитирует Гимаева "Советский спорт".
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