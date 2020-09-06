новости хоккея Виньо: cтоит отдать "Айлендерс" должное, они провели со всех сторон классный матч Главный тренер "Филадельфии" Ален Виньо прокомментировал поражение от "Айлендерс" в 7-м матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (0:4, 3-4 в серии). "Мне понравилось, как мы начали игру. Первые шесть минут мы провели с полной самоотдачей, разыгрывали комбинации, держали шайбу в их зоне. А потом они забили первый гол, и мы перестали играть в такой хоккей. Нам всем очень обидно. Стоит отдать сопернику должное, "Айлендерс" провели со всех сторон классный матч: в единоборствах, действиях с шайбой, обороне. Но мы находились в одной победе от финальной четверки, так что сейчас, конечно, мое разочарование очень велико", — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.



Важные новости Добавить комментарий Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.