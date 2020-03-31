новости хоккея Агент: не думаю, что в "Ванкувере" были бы так заинтересованы в Трямкине Тодд Даймонд, североамериканский агент защитника "Автомобилиста" Никиты Трямкина, прокомментировал возможное возвращение игрока в НХЛ. Хоккеист провел в НХЛ 79 матчей и набрал 11 (3+8) очков.



"Его игра, его стиль куда больше подходят для НХЛ, чем для КХЛ. Никита хотел бы вернуться. Наверное, сейчас самое подходящее время.



Я не думаю, что люди в "Ванкувере" были бы так заинтересованы, если бы речь шла о хоккеисте для фарм-клуба. У Трямкина есть определенный набор навыков, необходимый для человека его роста. Он хорошо справляется с шайбой, он подвижен. Нужно понять, каким будет потолок зарплат", — цитирует агента Postmedia News.



Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса.



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