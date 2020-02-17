новости хоккея Рирден: иметь в команде такого игрока, как Овечкин — это роскошь Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден высказался о важности Александра Овечкина для команды. Российский форвард стремится к отметке в 700 шайб за карьеру в НХЛ, но в очередном матче поразить ворота не смог.



"Иметь в команде такого игрока, как Алекс — это роскошь. Одно то, что мы с вами обсуждаем очередной исторический рубеж, к которому он приближается — это реальность наличия звездного хоккеиста. Чем лучше мы будем распоряжаться шайбой, тем больше возможностей дадим ему поскорее преодолеть и эту веху в карьере", — цитирует Рирдена "НХЛ на русском".



Важные новости Добавить комментарий Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.