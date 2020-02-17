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Рирден: иметь в команде такого игрока, как Овечкин — это роскошь
понедельник, 17 февраля 2020 года, 14:02
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден высказался о важности Александра Овечкина для команды. Российский форвард стремится к отметке в 700 шайб за карьеру в НХЛ, но в очередном матче поразить ворота не смог.
"Иметь в команде такого игрока, как Алекс — это роскошь. Одно то, что мы с вами обсуждаем очередной исторический рубеж, к которому он приближается — это реальность наличия звездного хоккеиста. Чем лучше мы будем распоряжаться шайбой, тем больше возможностей дадим ему поскорее преодолеть и эту веху в карьере", — цитирует Рирдена "НХЛ на русском".
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