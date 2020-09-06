новости хоккея Спунер: молодежи минского "Динамо" надо время, чтобы стать опытнее Нападающий минского "Динамо" Райан Спунер прокомментировал победу над "Барысом" (5:4, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Хорошая игра. Третий период был нелучшим в нашем исполнении, но у нас молодая команда, молодежи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет еще лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка. Не думаю, что нам как-то помогло, что 3 сентября матч не состоялся. Хотелось бы сыграть тогда. Самое важное, что мы выиграли. Впереди сложные соперники: "Салават Юлаев", "Ак Барс". Что делать, чтобы набрать максимум очков в этих матчах? Играть так же, как в первых двух периодах сегодня. И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. "Ак Барс" и "Салават Юлаев" — соперники, которым сложно забросить, поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов", — цитирует Спунера пресс-служба минчан.



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