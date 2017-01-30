 Континентальная хоккейная лига: таблица кхл  |  статистика кхл  |  календарь  |  ледовые арены  |  плэй-офф кхл  |  онлайн-трансляции хоккея
 21:24  Прогноз на победителя Кубка Гагарина 2017-2018
 20:41  Шуневич: хотелось бы увидеть стабильность в исполнении "Динамо"
 19:10  Прошкин: думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф
 19:00  Быков: в этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим
 18:52  Тэйвс: без игроков из НХЛ хоккей будет представлен в ложном свете на Олимпиаде
 07:26  Кубок Первого канала: особенности второго тура в рамках европейского турнира
 14:26  Бэбкок: я считаю, что у "Торонто" есть очень хороший вратарь
 11:49  Полищук: вне льда Рыспаев — обычный, спокойный парень
 12:59  Степанов: с "Витязем" хотелось бы пройти в плей-офф как можно дальше
 13:16  М. Сикора: для чехов это издавна принципиально — победить русских
 12:41  Daily Fantasy Sports и его особенности
 14:01  Несколько советов перед покупкой одежды для фитнеса
 23:00  Что такое ставки вида "экспресс" и как их ставить
 16:53  Легендарные истории о гемблинге в спорте
 16:18  Фирменные кроссовки оптом Гриспорт
 10:38  Испытайте острые ощущения, приобретая спортивное оружие
 10:33  Федотов: все наши игроки из НХЛ готовы усилить национальную команду
 09:07  Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам
 08:40  Тонкости выбора хоккейной формы для детей
 12:58  Отличия НХЛ и КХЛ для любителей букмекерских ставок
 17:02  Даниэль Негреану ликует: В Лас-Вегасе теперь официально есть команда НХЛ
 11:47  Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта
 11:44  Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет
 11:27  Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей
 10:42  Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет
 10:37  П. Буре: выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов
 13:30  Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске
 13:24  Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией
 13:17  Бадюков: "Магнитка" на данном этапе физически лучше "Салавата"
 13:10  Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов
 13:01  Юшкевич: СКА оказался не готов к такой агрессивной игре ЦСКА
 12:51  Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней
 12:37  Плотников: в "Аризоне", по крайней мере, я играю
 11:33  Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА
 12:45  Хаванов: теоретически возвращение Ковальчука вполне возможно
 12:21  Орлов: в первую очередь зависит от игрока — насколько многого он хочет добиться
 12:08  Степанов: своя игра у "Салавата" — это атакующий хоккей
 11:04  Кузнецов: приятно, что выиграли второй матч подряд
 13:53  Сафин: "Салават" выглядит намного свежее "Авангарда"
 13:47  Гатиятулин: заслуга Чистова в недавних медалях "Трактора" очень серьёзна
 13:34  Мать Овечкина: Ковальчук — классный игрок, великий, а его так унижают
 13:25  Леонов: видно, с каким запасом прочности на самом деле играет СКА
 13:15  Гуськов: cерия ЦСКА — "Торпедо" закончилась логично
 13:04  Пашков: ЦСКА является наиболее вероятным претендентом на титул
 12:06  Правильная подзарядка стартерных батарей
 Лента новостей
новости хоккея
Кубок Первого канала: особенности второго тура в рамках европейского турнира
понедельник, 30 января 2017 года, 07:26

В России немало поклонников хоккейного спорта. Поэтому Евротур должен стать особенным спортивным мероприятием. Это хоккейный турнир, который проводится ежегодно в четырех странах мира — Швеции, России, Финляндии и Чехии. Установлен регламент соревнований, согласно которому в каждом государстве устраивается по три матча при участии разных командных составов. Кубок Первого канала — второй, российский этап знаменитого Евротура, который будет проходить в середине декабря — с тринадцатого по семнадцатое число включительно на столичной ледовой арене. Поклонники отечественной команды всегда с нетерпением ожидают этого знаменательного события. Всего за несколько дней можно увидеть ряд ярких, увлекательных матчей с неожиданными результатами.

Кубок Первого канала: что известно о самом ожидаемом спортивном мероприятии декабря?

Первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротерберг уже успел порадовать поклонников российской хоккейной сборной. Он сообщил, что все матчи в рамках второго этапа европейского турнира будут проходить на московской территории в комплексе "ВТБ Ледовый дворец". Узнать точное расписание проходящих матчей получится ближе к декабрю.

В ранние годы Кубок Первого канала принимал четыре команды, которые участвовали в соревнованиях. Но ситуация успела измениться, и 2017 год станет временем нововведений. Ожидается, что в "Ледовом дворце" появятся команды Чехии, Канады, Финляндии, России, Южной Кореи и Швеции. Тренер отечественной команды уже заявил, что спортсмены проходят серьезную подготовку и обещают приложить все силы для достижения победы. С составом уже определились — за Россию сыграют:

  • защитники Максим Чудинов, Егор Яковлев;
  • вратари Илья Сорокин, Василий Кошечкин;
  • нападающие Егор Аверин, Никита Гусев, Владимир Галузин.

Это не полный список участников российской команды. Чтобы узнать подробности, следует изучить перечень на официальном сайте. Не все смогут оказаться на трибунах, чтобы увидеть игру любимой команды за первенство Европы, но для всех доступен просмотр турнира на первом канале российского телевидения. Обеспечена прямая трансляция грандиозного события в спортивном мире.

Желающие купить билеты на Кубок Первого канала могут сделать это в режиме онлайн. Через интернет-сервис можно без очередей и ожидания получить положительный результат и готовиться к поездке.



ссылки по теме: Еврохоккейтур   |   на главную
Важные новости
Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов // 13:10
"Динамо" в Москве уступило "Барысу" // 22:01
Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб // 13:47
Сборная России всухую проиграла сборной Чехии // 23:42
Кондрашов: руководство "Торпедо" доверяет Скудре // 15:00
Добавить комментарий
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.
меню
  Онлайн-трансляции
  Видео-трансляции
  КХЛ
  НХЛ
  Чемпионат мира 2013
  Олимпийский турнир
  Еврохоккейтур
  Лига чемпионов
  Ледовые арены
  Форум
  Футбол
дополнительно
  Лента новостей
  Зал славы
  Хоккейные обои
  Спортивные ресурсы
  Форма входа:
логин: 
пароль: 
регистрация  |  забыли пароль?
  Архив новостей:
  Архив разделов сайта:
  Олимпиада 2010
    Новое на форуме:
Еврохоккейтур
Ледовые Арены России
Хоккейные обои
  Друзья:
Новости чемпионата Италии по футболу
  Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru   2008—2015 г. "Хоккейная страна" — хоккей, кхл, нхл, чемпионат мира 2015. © Все права защищены. Автор проекта: Дмитрий Филатов  |  Лента RSS