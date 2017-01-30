Кубок Первого канала: особенности второго тура в рамках европейского турнира

В России немало поклонников хоккейного спорта. Поэтому Евротур должен стать особенным спортивным мероприятием. Это хоккейный турнир, который проводится ежегодно в четырех странах мира — Швеции, России, Финляндии и Чехии. Установлен регламент соревнований, согласно которому в каждом государстве устраивается по три матча при участии разных командных составов. Кубок Первого канала — второй, российский этап знаменитого Евротура, который будет проходить в середине декабря — с тринадцатого по семнадцатое число включительно на столичной ледовой арене. Поклонники отечественной команды всегда с нетерпением ожидают этого знаменательного события. Всего за несколько дней можно увидеть ряд ярких, увлекательных матчей с неожиданными результатами.

Кубок Первого канала: что известно о самом ожидаемом спортивном мероприятии декабря?

Первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротерберг уже успел порадовать поклонников российской хоккейной сборной. Он сообщил, что все матчи в рамках второго этапа европейского турнира будут проходить на московской территории в комплексе "ВТБ Ледовый дворец". Узнать точное расписание проходящих матчей получится ближе к декабрю.

В ранние годы Кубок Первого канала принимал четыре команды, которые участвовали в соревнованиях. Но ситуация успела измениться, и 2017 год станет временем нововведений. Ожидается, что в "Ледовом дворце" появятся команды Чехии, Канады, Финляндии, России, Южной Кореи и Швеции. Тренер отечественной команды уже заявил, что спортсмены проходят серьезную подготовку и обещают приложить все силы для достижения победы. С составом уже определились — за Россию сыграют:

защитники Максим Чудинов, Егор Яковлев;

вратари Илья Сорокин, Василий Кошечкин;

нападающие Егор Аверин, Никита Гусев, Владимир Галузин.

Это не полный список участников российской команды. Чтобы узнать подробности, следует изучить перечень на официальном сайте. Не все смогут оказаться на трибунах, чтобы увидеть игру любимой команды за первенство Европы, но для всех доступен просмотр турнира на первом канале российского телевидения. Обеспечена прямая трансляция грандиозного события в спортивном мире.

Желающие купить билеты на Кубок Первого канала могут сделать это в режиме онлайн. Через интернет-сервис можно без очередей и ожидания получить положительный результат и готовиться к поездке.