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Прошкин: думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф
понедельник, 30 января 2017 года, 19:10
Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин поделился мнением относительно ситуации в "Салавате Юлаеве". Прошкин отметил, что потеря Линуса Умарка — серьёзная проблема для команды.
"В любом случае это лидер команды. Когда травма на ровном месте возникает и когда у команды проблемы, то это серьёзная проблема. Но несмотря на это, игроки должны собраться вместе и высказать друг другу, может быть, и в резкой форме. Всё в руках хоккеистов. Они должны взять себя в руки и сыграть ради болельщиков. Думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф", — передает слова Прошкина "Чемпионат".
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