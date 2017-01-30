новости хоккея Прошкин: думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин поделился мнением относительно ситуации в "Салавате Юлаеве". Прошкин отметил, что потеря Линуса Умарка — серьёзная проблема для команды.



"В любом случае это лидер команды. Когда травма на ровном месте возникает и когда у команды проблемы, то это серьёзная проблема. Но несмотря на это, игроки должны собраться вместе и высказать друг другу, может быть, и в резкой форме. Всё в руках хоккеистов. Они должны взять себя в руки и сыграть ради болельщиков. Думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф", — передает слова Прошкина "Чемпионат".



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