новости хоккея Быков: в этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим Бывший главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Вячеслав Быков прокомментировал выступление команды и своё назначение на должность консультанта швейцарского клуба "Фрибург".



"Игорь Владимирович — мой друг, коллега, компетентный специалист, у него хороший тренерский штаб. Лишний человек в тренерском штабе может навредить, а не обязательно принести пользу делу. Сейчас слишком большой ажиотаж нагнетается вокруг "Салавата", команда готовится, и плей-офф всё расставит на свои места. У любой команды бывают такие моменты, поэтому не надо на этом акцентироваться, готовятся к плей-офф, сейчас оттачиваются нюансы и доводится до ума всё задуманное, чтобы показать в плей-офф. Желаю удачи "Салавату"!



"Фрибург" переживает непростые времена, будет бороться за выживание. Так как я вхожу в попечительский совет, то чуть больше буду участвовать в повседневной жизни клуба. Всё это будет происходить с согласия тренера, никогда не ставлю себя вперёд и стараюсь при надобности доносить своё видение. В любом случае консультант — должность, которая, с одной стороны, не несёт ответственность, а с другой — может каким-то образом помочь и взглянуть на проблемы с другой стороны.



Вариант с тем, чтобы возглавить команду, не рассматривался. Как вернулся в Швейцарию, то сразу сказал, что не хочу быть главным тренером, иначе бы я не уезжал из Санкт-Петербурга. В этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим", — передает слова Быкова "Чемпионат".



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