20:22 Ротенберг — о ситуации с Гусевым: время покажет, что будет дальше
20:14 Лукоянов: в "Ак Барсе" никто особо не поддержал перекрестный плей-офф
20:07 Марат Валиуллин: у нас не только Радулов — у нас целая команда, где любой может быть лидером
20:02 Ротенберг призвал реформировать судейство в КХЛ
17:02 Скабелка: да, у "Локо" есть ошибки, но важнее то, что мы проявили характер
13:05 Спунер: молодежи минского "Динамо" надо время, чтобы стать опытнее
12:44 Виньо: cтоит отдать "Айлендерс" должное, они провели со всех сторон классный матч
12:03 Генменеджер "Флориды": Бобровский — самый работящий парень, которого я видел
15:19 Алексей Касатонов: ночная хоккейная лига продолжает работу. Поводов для беспокойства нет
12:59 Коростелев: буду пытаться играть на ведущих ролях в КХЛ, а дальше уже видно будет
18:22 Агент: не думаю, что в "Ванкувере" были бы так заинтересованы в Трямкине
22:55 Скабелка: благодарю игроков "Барыса", что вытащили матч
10:44 Особенности игрового процесса в игре Фруктовый коктейль
14:02 Рирден: иметь в команде такого игрока, как Овечкин — это роскошь
21:55 "Динамо" Москва — ЦСКА: легкая победа армейцев?
18:14 Горнолыжная одежда ее особенности и правила выбора
12:46 Игровые машины Book of Stars играть в онлайн игры Novomatic
12:10 Мобильная версия азино — ваш способ заработка онлайн
17:05 Ставки на спорт: когда нужно изменить размер ставки
11:44 Лучшее казино Вулкан Мега
16:13 Немировски: результативность у "Торпедо" хорошая, мы много забиваем
15:43 Интересное и прибыльное времяпровождение на сайте Франк
15:05 Прогнозы на спорт от профессионалов Betting Insider
13:29 Надежные онлайн игровые машины на деньги
12:04 Букмекер онлайн — лучший способ испытать удачу
11:23 Играть бесплатно — популярные предложения рунета
10:16 Виртуальные развлечения для любителей хоккея
14:00 NHL и КХЛ — сходства и различия
12:58 Фриспины в игровом клубе Азино 777
12:25 Пять причин сыграть в онлайн игры на деньги в 2020 году
02:59 Игровой клуб онлайн Вулкан — лучшие игры на деньги
21:24 Прогноз на победителя Кубка Гагарина 2017-2018
20:41 Шуневич: хотелось бы увидеть стабильность в исполнении "Динамо"
16:24 Бесплатный тотализатор, бесплатные ставки на спорт
10:27 Узнай все прелести площадки Риобет
19:33 Казино адмирал — на ваш сотовый телефон
19:10 Прошкин: думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф
19:00 Быков: в этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим
18:52 Тэйвс: без игроков из НХЛ хоккей будет представлен в ложном свете на Олимпиаде
07:26 Кубок Первого канала: особенности второго тура в рамках европейского турнира
06:21 Как правильно ставить в букмекерских конторах
05:48 Странные реалии: неожиданные букмекерские ставки
04:55 Игра по правилам или наудачу? Советы новичкам игр на деньги
04:27 Betcity — компания с многолетним стажем
01:00 На какие события можно делать ставки
Лента новостей
новости хоккея
Марат Валиуллин: у нас не только Радулов — у нас целая команда, где любой может быть лидером
воскресенье, 16 апреля 2023 года, 20:07
Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин заявил, что игроки казанского клуба успели отдохнуть и эмоционально подготовиться к финальной серии плей-офф КХЛ против московского ЦСКА.
"Было время у нас отдохнуть, порядка недели. Ребята привели себя в порядок и в эмоциональном плане, с семьями побыли — и сейчас полностью готовы. Конечно, когда дольше отдыхаешь, это из игрового ритма выбивает, но я думаю, здесь один-два дня ничего не решают.
У нас не только [нападающий Александр] Радулов — у нас целая команда, где любой может быть лидером и, грубо говоря, быть Радуловым", — сказал Валиуллин ТАСС.
банковские карты для автомобилистов
ссылки по теме:
КХЛ
|
на главную
Важные новости
Добавить комментарий
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители.
Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это
здесь.
Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.