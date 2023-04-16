новости хоккея Марат Валиуллин: у нас не только Радулов — у нас целая команда, где любой может быть лидером Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин заявил, что игроки казанского клуба успели отдохнуть и эмоционально подготовиться к финальной серии плей-офф КХЛ против московского ЦСКА.



"Было время у нас отдохнуть, порядка недели. Ребята привели себя в порядок и в эмоциональном плане, с семьями побыли — и сейчас полностью готовы. Конечно, когда дольше отдыхаешь, это из игрового ритма выбивает, но я думаю, здесь один-два дня ничего не решают.



У нас не только [нападающий Александр] Радулов — у нас целая команда, где любой может быть лидером и, грубо говоря, быть Радуловым", — сказал Валиуллин ТАСС.



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