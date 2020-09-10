новости хоккея Скабелка: да, у "Локо" есть ошибки, но важнее то, что мы проявили характер Главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:2).



— Отличный матч, "Динамо" — быстрая, мобильная команда, — приводит слова Скабелки пресс-служба московского клуба. — Мы готовились к такому серьезному натиску в первом периоде, но не совсем справились. Хорошо помог Илья Коновалов, несколько моментов подтащил, потом ребята выровняли игру, нам удалось самим уже перевести игру к воротам "Динамо", создать несколько моментов.



Если говорить в целом по игре, то есть один момент не совсем приятный, но мы над этим работаем. Это, конечно же, реализация большинства. Но для меня было важней то, как команда друг за друга в каждом эпизоде пласталась, как цеплялась за каждую шайбу. Да, есть ошибки, но важнее то, что мы проявили характер и вытащили этот матч в основное время, довели его до победы. Поздравляю команду и болельщиков.



— Скоро после травмы вернется Эдвард Паскуале. Заслужил ли Илья Коновалов быть первым вратарем, или вы дальше будете смотреть, кто же станет первым номером?

— Мне сложно ответить, у нас есть Исаев еще, они оба готовятся, мы решим перед матчем в Санкт-Петербурге, кто начнет, потому что по Паскуале пока вопрос открытый.



— В последнем большинстве была сознательная установка не рисковать и играть осторожно?

— Это небольшое преимущество, поэтому, когда ты имеешь численное большинство, то мы такого не говорим. Если бы мы не хотели, то не выпустили четверых нападающих на большинство, мы бы выпустили двух защитников. Нет, такой установки не было, но, повторюсь, не все у нас еще получается в позиционной атаке.



— Почему при розыгрыше численного преимущества в бригадах большинства вы использовали двух защитников и трех нападающих вместо одного защитника и четырех нападающих?

— Вы, наверное, невнимательно смотрели игру, одна бригада была с двумя защитниками, другая — с четырьмя нападающими и одним защитником.



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