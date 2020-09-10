 Континентальная хоккейная лига: таблица кхл  |  статистика кхл  |  календарь  |  ледовые арены  |  плэй-офф кхл  |  онлайн-трансляции хоккея
 17:02  Скабелка: да, у "Локо" есть ошибки, но важнее то, что мы проявили характер
 13:05  Спунер: молодежи минского "Динамо" надо время, чтобы стать опытнее
 12:44  Виньо: cтоит отдать "Айлендерс" должное, они провели со всех сторон классный матч
 12:03  Генменеджер "Флориды": Бобровский — самый работящий парень, которого я видел
 15:19  Алексей Касатонов: ночная хоккейная лига продолжает работу. Поводов для беспокойства нет
 12:59  Коростелев: буду пытаться играть на ведущих ролях в КХЛ, а дальше уже видно будет
 18:22  Агент: не думаю, что в "Ванкувере" были бы так заинтересованы в Трямкине
 22:55  Скабелка: благодарю игроков "Барыса", что вытащили матч
 10:44  Особенности игрового процесса в игре Фруктовый коктейль
 14:02  Рирден: иметь в команде такого игрока, как Овечкин — это роскошь
 21:55  "Динамо" Москва — ЦСКА: легкая победа армейцев?
 12:46  Игровые машины Book of Stars играть в онлайн игры Novomatic
 12:10  Мобильная версия азино — ваш способ заработка онлайн
 17:05  Ставки на спорт: когда нужно изменить размер ставки
 11:44  Лучшее казино Вулкан Мега
 16:13  Немировски: результативность у "Торпедо" хорошая, мы много забиваем
 15:43  Интересное и прибыльное времяпровождение на сайте Франк
 15:05  Прогнозы на спорт от профессионалов Betting Insider
 13:29  Надежные онлайн игровые машины на деньги
 12:04  Букмекер онлайн — лучший способ испытать удачу
 11:23  Играть бесплатно — популярные предложения рунета
 14:00  NHL и КХЛ — сходства и различия
 12:58  Фриспины в игровом клубе Азино 777
 12:25  Пять причин сыграть в онлайн игры на деньги в 2020 году
 02:59  Игровой клуб онлайн Вулкан — лучшие игры на деньги
 21:24  Прогноз на победителя Кубка Гагарина 2017-2018
 20:41  Шуневич: хотелось бы увидеть стабильность в исполнении "Динамо"
 16:24  Бесплатный тотализатор, бесплатные ставки на спорт
 10:27  Узнай все прелести площадки Риобет
 19:33  Казино адмирал — на ваш сотовый телефон
 19:10  Прошкин: думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф
 19:00  Быков: в этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим
 18:52  Тэйвс: без игроков из НХЛ хоккей будет представлен в ложном свете на Олимпиаде
 07:26  Кубок Первого канала: особенности второго тура в рамках европейского турнира
 06:21  Как правильно ставить в букмекерских конторах
 05:48  Странные реалии: неожиданные букмекерские ставки
 04:55  Игра по правилам или наудачу? Советы новичкам игр на деньги
 04:27  Betcity — компания с многолетним стажем
 01:00  На какие события можно делать ставки
 15:49  Мобильная версия игрового клуба
 14:26  Бэбкок: я считаю, что у "Торонто" есть очень хороший вратарь
 14:04  Любимые классические игры и последние новинки
 10:48  Фараонбет — лидер игорного бизнеса!
 16:09  Руслан Нигматуллин проиграл в казино машину
 15:20  Яркие впечатления, заряд позитива и возможность сорвать крупный куш
 Лента новостей
новости хоккея
Скабелка: да, у "Локо" есть ошибки, но важнее то, что мы проявили характер
четверг, 10 сентября 2020 года, 17:02
Главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:2).

— Отличный матч, "Динамо" — быстрая, мобильная команда, — приводит слова Скабелки пресс-служба московского клуба. — Мы готовились к такому серьезному натиску в первом периоде, но не совсем справились. Хорошо помог Илья Коновалов, несколько моментов подтащил, потом ребята выровняли игру, нам удалось самим уже перевести игру к воротам "Динамо", создать несколько моментов.

Если говорить в целом по игре, то есть один момент не совсем приятный, но мы над этим работаем. Это, конечно же, реализация большинства. Но для меня было важней то, как команда друг за друга в каждом эпизоде пласталась, как цеплялась за каждую шайбу. Да, есть ошибки, но важнее то, что мы проявили характер и вытащили этот матч в основное время, довели его до победы. Поздравляю команду и болельщиков.

— Скоро после травмы вернется Эдвард Паскуале. Заслужил ли Илья Коновалов быть первым вратарем, или вы дальше будете смотреть, кто же станет первым номером?
— Мне сложно ответить, у нас есть Исаев еще, они оба готовятся, мы решим перед матчем в Санкт-Петербурге, кто начнет, потому что по Паскуале пока вопрос открытый.

— В последнем большинстве была сознательная установка не рисковать и играть осторожно?
— Это небольшое преимущество, поэтому, когда ты имеешь численное большинство, то мы такого не говорим. Если бы мы не хотели, то не выпустили четверых нападающих на большинство, мы бы выпустили двух защитников. Нет, такой установки не было, но, повторюсь, не все у нас еще получается в позиционной атаке.

— Почему при розыгрыше численного преимущества в бригадах большинства вы использовали двух защитников и трех нападающих вместо одного защитника и четырех нападающих?
— Вы, наверное, невнимательно смотрели игру, одна бригада была с двумя защитниками, другая — с четырьмя нападающими и одним защитником.

Промокод для ставок на спорт: Kod Bet

ссылки по теме: КХЛ   |   на главную
Важные новости
Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов // 13:10
"Динамо" в Москве уступило "Барысу" // 22:01
Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб // 13:47
Сборная России всухую проиграла сборной Чехии // 23:42
Кондрашов: руководство "Торпедо" доверяет Скудре // 15:00
Добавить комментарий
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.
меню
  Онлайн-трансляции
  Видео-трансляции
  КХЛ
  НХЛ
  Чемпионат мира 2013
  Олимпийский турнир
  Еврохоккейтур
  Лига чемпионов
  Ледовые арены
  Форум
  Футбол
дополнительно
  Лента новостей
  Зал славы
  Хоккейные обои
  Спортивные ресурсы
  Форма входа:
логин: 
пароль: 
регистрация  |  забыли пароль?
  Архив новостей:
  Архив разделов сайта:
  Олимпиада 2010
    Новое на форуме:
Еврохоккейтур
Ледовые Арены России
Хоккейные обои
  Друзья:
Новости чемпионата Италии по футболу
  Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru   2008—2015 г. "Хоккейная страна" — хоккей, кхл, нхл, чемпионат мира 2015. © Все права защищены. Автор проекта: Дмитрий Филатов  |  Лента RSS