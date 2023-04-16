новости хоккея Лукоянов: в "Ак Барсе" никто особо не поддержал перекрестный плей-офф Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, высказав мнение о перекрестном плей-офф со следующего сезона.



— Никто не знает, как сложится серия. Мы играем с чемпионом и будет сложно. Ждем интересную серию, у них сильная команда с хорошими исполнителями, все на высоком уровне. Постараемся обыграть и привезти кубок в Татарстан.



— Что вспомните с прошлого финала против ЦСКА?

— В том году многие тоже не верили в нас, говорили, что молодежь перебегает. Сыграли по уму, правильно, было минимум ошибок, реализовывали свои моменты. Был хороший подбор игроков. Сейчас можно сказать, что игроки даже лучше, так что все в наших руках. Вспоминаю как выигрывали, но не вспоминаю как обыгрывали, это уже история.



— Во время плей-офф смотрите другие серии или концентрируетесь только на своей?

— В серии СКА и ЦСКА болел за московский клуб, хотя никогда за них не болею. Там ребята знакомые, нравится, как они играют, все трудолюбивые, все делают через работу.



— Говорят, что в плей-офф выигрывают третьи и четвертые звенья. Согласны?

— Конечно, не без этого. Сколько было матчей, где исход встречи решали третьи, четвертые звенья. Как правило, снайперов и бомбардиров соперники разбирают по матчам и закрывают их полностью, "темных лошадок" оставляют и поэтому удается забить и одной шайбы может хватить на серию.



— Сегодня вы с Глуховым тренировались вместе . Он будет играть?

— Дали отдохнуть Дыняку, Миша вышел с нами и дополнил. Не могу сказать, сможет он выйти или нет.



— Говорят, что ЦСКА и "Ак Барс" играют в похожем стиле. Так ли это?

— Да, даже по серии против СКА было видно, что команда перестраивалась по ходу игры, не паниковали, забивали в нужные моменты. Это говорит об опыте команды в плане системы.



— Что "Ак Барс" может противопоставить такому ЦСКА?

— У каждого есть сильные и слабые стороны. В финале играют две сильные команды, просто нужно работать и только лед покажет, кто сильнее.



— Насколько тот ЦСКА пятилетней давности похож на сегодняшнюю команду?

— В первую очередь отличается составом, играют другие ребята, но есть и те, кто и был в той команде. Не просто так они так часто играют в финалах. По сути та же команда, с той же структурой. У них есть сформированный костяк. У нас коллектив заметно обновился и мы формировали костяк команды по ходу сезона.



— В КХЛ приняли перекрестный плей-офф. Это вам будет интереснее как игроку?

— Нет, мы обсуждали эту тему, никто особо не поддержал, — цитирует Лукоянова пресс-служба "Ак Барса".



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