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новости хоккея
NHL и КХЛ — сходства и различия
вторник, 05 июня 2018 года, 14:00

Каждый поклонник данного вида спорта прекрасно знает, что именно объединяет две крупнейшие хоккейные лиги планеты. Во-первых, обе они, как очевидно, играют в хоккей с высоким уровнем мастерства, сражаясь за уникальные трофеи. В случае с NHL речь о Кубке Стэнли, а у КХЛ его альтернативой является Кубок Гагарина. Во-вторых, в обеих лигах присутствует множество клубов, составленных из представителей самых разных государств. Никаких ограничений по национальному признаку здесь нет, всё упирается в индивидуальный профессионализм хоккеиста. На этом сходства заканчиваются.

НХЛ

НХЛ — игры профессионалов

Основанная более 100 лет назад, данная лига является самой прибыльной в истории, обеспечивая стабильный доход как для клубов, так и для всех хоккеистов. Каждый мечтает попасть именно за океан, ведь там хоккей выдвинут в статус национального культа в США и Канаде. Правительство этих стран никоим образом не влияет на правила, не устанавливает лимиты на легионеров и не выдаёт прочие директивы свыше, направленные на искусственное изменение ситуации.

Несколько разнятся и размеры площадок, поскольку в КХЛ они намерено сделаны немного больше. В результате контактных единоборств меньше, как и зрелищных драк за рамками установленных правил. Безусловно, за океаном схватки ожесточаются на потеху зрителям, что приводит к регулярным травмам. Нельзя не упомянуть и о посещаемости матчей: более 16 тыс. в NHL, около 5 тысяч человек — на играх КХЛ (в среднем). Аренда любой площадки в Северной Америке окупается в минимальные сроки, о чём владельцы российских ледовых арен могут лишь мечтать. Связано это с общей непростой экономической ситуацией в СНГ и ближнем зарубежье.

Кстати, если вы поклонник какой-либо команды НХЛ, закажите себе форму со своей фамилией здесь.

кхл

КХЛ — Россия и страны Европы

Открытая хоккейная лига была образована в 2008-м году, объединив вокруг себя клубы из РФ, Республики Беларусь, Китая, Латвии, Финляндии и других стран. Например, в сезоне 2018/2019 количество команд составило 27, а в дальнейшем руководство планирует ещё сильнее сократить эту цифру. За океаном же выступает 31 команда, 7 из которых — канадские, а остальные сформированы в США. Подавляющее большинство европейских клубов если и имеют доходы, то получают их вне данных кубков и первенств. Управляют процессом профсоюзы и видные политические деятели, заинтересованные в победе определённых сборных. Уровень отечественной лиги значительно ниже, что обуславливается недостаточным финансированием и политическими причинами.



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