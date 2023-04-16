новости хоккея Ротенберг — о ситуации с Гусевым: время покажет, что будет дальше Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что пока ничего не может сказать о будущем нападающего петербургской команды Никиты Гусева.



Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала "зависимость, связанная с употреблением пива".



"Я давно знаком с Никитой Гусевым. По моей инициативе мы его забирали из "Югры". Это наша история, победы на Олимпиаде. В этом сезоне у нас было много травм, мы искали варианты собрать боевой состав. Он помог нам, ценю игрока, уважаю. Мы вместе здорово отработали, но время покажет, что будет дальше", — приводит слова Ротенберга РИА Новости.



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