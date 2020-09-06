новости хоккея Генменеджер "Флориды": Бобровский — самый работящий парень, которого я видел Новый генеральный менеджер "Флориды" Билл Зито рассказал о своем отношении к вратарю команды Сергею Бобровскому. Зито работал в "Коламбусе", когда там играл Бобровский. Потом россиянин стал свободным агентом и перешел в "Пантерз", а год спустя в клуб пришел и Зито. "Я думаю, мне придется на него положиться в определенных моментах. Он уже мне кое в чем помог. Не думаю, что у нас с Сергеем есть какие-то претензии друг к другу. Я только что сам был свободным агентом, так что как я могу злиться на него? Если люди хотят выйти на рынок свободных агентов, то это их право. Как можно держать на них обиду за это? Я могу искренне сказать, что Бобровский — самый работящий парень, которого я видел. Я это говорю не как его новый менеджер. Когда видишь, как он работает над собой, то тебе самому становится стыдно. Сразу хочется потренироваться. Он невероятно готовится и работает над деталями. Он выигрывал "Везину" и все еще предельно профессионален в своем отношении к делу", — цитирует Зито The Athletic.



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