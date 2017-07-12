новости хоккея Шуневич: хотелось бы увидеть стабильность в исполнении "Динамо" Председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич встретился с тренерским штабом.



PetraSport.ru в интернет-магазине



Селекционная кампания не только не завершена — она в самом разгаре. Мы ведём плотные переговоры по игрокам практически на все позиции. Думаю, в скором времени состав укрепят именитые легионеры. Понимая, что без помощи иностранных игроков нам трудно будет достичь поставленных задач, мы начинали работать в межсезонье с формулой "3+1". Не забывайте, что "Динамо" остаётся базовым клубом сборной, и мы должны также помогать развитию отечественного хоккея. Вообще, легионерская формула — не догма.



Мы не планировали разрывать контракт с Вудкрофтом, рассчитывали, что он доработает оставшиеся два года, выполнит свою программу, о которой он так много говорил. Однако вскоре узнали, что Крэйг ведёт переговоры за нашей спиной со швейцарским клубом. Безусловно, этот поступок Вудкрофта поставил нас в состояние цейтнота. Горди Дуайер — это серьёзный, квалифицированный специалист. Я бы также обратил внимание на то, что в тренерском штабе у нас собраны перспективные белорусские тренеры — Константин Кольцов, Сергей Стась, Геннадий Лянго. Скоро объявим и имя нового тренера по вратарям.



"Динамо" преодолело кризис, долги частично погашены, частично будут погашены в ближайшее время. Тут мы проблем не видим. Что касается режима экономии, то ничего чрезвычайного в нём нет", — цитирует Шуневича официальный сайт клуба.



Важные новости Добавить комментарий Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.