новости хоккея Ротенберг призвал реформировать судейство в КХЛ Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил о необходимости реформирования судейства в Континентальной хоккейной лиге во избежание тяжелых травм.



"После прошлого сезона почти половина состава у нас поменялась. Ушли почти все топовые иностранцы, которые были игроками высокого уровня. Мы должны были усилить команду и сделали это. Многие не верили в нас, поэтому мы получили много критики. Все считали, что команда развалилась, но мы доказали делом. Шли на первом месте весь сезон.



Дальше были травмы, жесткая игра против нас. У нас прекрасные судьи, которые должны разобраться. Были угрозы жизни. Нужны реформы, нужно обсуждать это вместе с КХЛ, ФХР и остальными, чтобы ребята не лежали на больничной койке весь сезон", — приводит слова Ротенберг РИА Новости.



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