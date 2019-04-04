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Ставки на спорт: когда нужно изменить размер ставки
четверг, 04 апреля 2019 года, 17:05
Управление капиталом — это постоянная борьба для многих любителей спорта. Для игроков может быть очень трудно обладать внутренней дисциплиной, необходимой для эффективного управления своими деньгами. Также может быть очень сложно определить, какую вы должны делать ставку на игру, особенно если вы не используете конкретный критерий для определения размера вашей ставки.

Хотя выбор размера ставки, в конечном счете, является личным решением, с которым вам должно быть удобно, потому что нет двух подходов к управлению капиталом, которые абсолютно одинаковы, есть некоторые общие ситуации, в которых увеличение или уменьшение размера ставки, вероятно, является хорошей идеей. Давайте подробнее рассмотрим эти возможные ситуации.

Ситуации, когда нужно увеличивать размер ставки

Вы ставите незначительную сумму от своего банкролла. Большинство подходов к управлению капиталом рекомендуют ставить небольшую часть своего банкролла на игру — обычно где-то от одного до четырех процентов от вашего банкролла. Если вы долгое время не корректировали размер ставки и регулярно выигрывали, то вы легко могли бы обнаружить, что каждый раз ставите лишь небольшую часть своего банкролла — возможно, значительно меньше одного процента.

Банкролл предназначен для обеспечения безопасности и позволяет выдерживать сложные периоды проигрыша, но если вы используете слишком малые размеры ставок, вы не эффективно используете свои ресурсы, и поэтому они растут гораздо медленнее, чем могли бы.

Вы ставите мало от размера вашего банкролла. В данном случае вас может не беспокоить проигрыш, так как размер вашей ставки так мал по отношению к сумме банкролла, что вы даже не замечаете проигрыша. Если деньги — это то, что мотивирует вас как игрока, сделавшего ставку, слишком маленькая ставка может сделать вас менее эффективным игроком.

Когда ваш процент выигрыша постоянно превышает ваш прогноз, то вам необходимо сделать аналитическую работу вашей игры, а именно оценить свой первоначальный размер ставки. Для этого вы должны использовать такие факторы как размер банкролл, ваши цели и, что наиболее важно, сколько вы ожидали выиграть. Оценив свой процент выигрыша, вы можете работать в обратном направлении, чтобы выяснить, какой будет хороший размер ставки. Большинство людей склонны переоценивать свои умения, но если вы недооценили их, и анализ показал, что в долгосрочной перспективе вы можете выиграть с более высокой ставкой, то, скорее всего, будет оправданно увеличить размер минимальной ставки.

Ситуации, когда нужно уменьшать размер ставки

Когда вы делаете ставку на значительную часть вашего банкролла на "верную" ставку, но прогадали, и ваш банкролл значительно сократился, вы должны уменьшить размер минимальной ставки, если вы этого еще не сделали. Если вы используете стандартный размер ставки вместо процента, тогда размер вашей ставки может легко увеличиться до гораздо большей части вашего банкролла, что может грозить катастрофой для вашей финансовой устойчивости в ставках.

Когда размер сделанной ставки заставляет вас слишком нервничать или бояться. Букмекеры любят испуганных и нервных игроков, так как они часто теряют. Если размер вашей ставки заставляет вас нервничать, то это к хорошему не приведет. Делая такие ставки вы не сможете сосредоточиться и действовать рационально, а особенно принимать решения, которые вам необходимы, чтобы делать правильные ставки.

Если ваш процент выигрыша не соответствует ожиданиям. Если вы устанавливаете размер ставки на основе ожидаемого процента выигрыша, но вы не соответствуете этому проценту выигрыша последовательно, то вам нужно изменить размер ставки, прежде чем вы разоритесь. Это одна из тех сложных ситуаций, когда игрок должен быть предельно честен с самим собой, когда дело доходит до того, что он делает и на что он способен. Если вы лжете себе как игроку на спорт, то вы только наносите вред своему кошельку. Чтобы не доводить себя до проигрыша, советуем читать сайты, которые дают бесплатные прогнозы на спорт, например bestbksites.ru

Важнейшая ошибка, которую допускают игроки, заключается в том, что при значительном уменьшении размера своего банкролла они не уменьшают размер своей ставки. Будьте более умным игроком, и тогда вы не ощутите горечь потери всего банкролла.

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