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Коростелев: буду пытаться играть на ведущих ролях в КХЛ, а дальше уже видно будет
четверг, 02 апреля 2020 года, 12:59
Нападающий "Адмирала" Никита Коростелев рассказал, почему решил вернуться в Россию после восьми сезонов в Северной Америке.

"В прошлом сезоне я хорошо себя показал в АХЛ за "Кливленд", затем провел хороший лагерь в "Коламбусе". Потом приехал снова в расположение "Кливленда", но там меня, по моему мнению, необъективно не ставили в состав, а потом вообще спустили вниз. Когда это произошло, решение вернуться в Россию не заставило себя долго ждать. В команде говорили: "Тренируйся, жди своего шанса". Никак не аргументировали. Я просто понимал, что должен там играть, а не просто за четвертое звено цепляться.

У нас была договоренность с "Кливлендом", когда меня только перестали ставить в состав. Я вернулся из лагеря "Коламбуса" после предсезонной игры с "Баффало", увидел, что происходит. Мы с Дэном (Мильштейном, агентом Коростелева) начали разговаривать с клубом и договорились, что они меня отпустят, если это будет продолжаться. Там все по-людски, никто тебя держать не будет, чтобы не мешать твоему дальнейшему развитию.

В "Коламбусе" перед моим отъездом сказали стандартную канадскую фразу: "Ты достоин большего, извини, что так получилось". Я буду работать дальше. Хоккейная карьера может по-всякому повернуться. Может быть, я еще вернусь, со всеми в Северной Америке остался в нормальных отношениях. Сейчас я сконцентрирован на своем развитии здесь. Буду пытаться играть на ведущих ролях в КХЛ, а дальше уже видно будет. Мечта любого хоккеиста — поиграть в НХЛ. Посмотрим, что будет, пока рано об этом говорить.

С какими чувствами возвращался в Россию? Честно говоря, это был непростой период. Испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ехал домой, это радовало. Но я провел за океаном восемь с половиной лет, поэтому была какая-то грусть внутри. За три дня собрал все свои вещи, из Джэксонвилля долетел до Кливленда, доехал до Торонто, потом в Нью-Йорк и только оттуда полетел в Москву. Три дня добирался со всеми шмотками, которые накопились за восемь лет", — передает слова Коростелева Sport24.

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