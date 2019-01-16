 Континентальная хоккейная лига: таблица кхл  |  статистика кхл  |  календарь  |  ледовые арены  |  плэй-офф кхл  |  онлайн-трансляции хоккея
 16:13  Немировски: результативность у "Торпедо" хорошая, мы много забиваем
 15:05  Прогнозы на спорт от профессионалов Betting Insider
 14:00  NHL и КХЛ — сходства и различия
 21:24  Прогноз на победителя Кубка Гагарина 2017-2018
 20:41  Шуневич: хотелось бы увидеть стабильность в исполнении "Динамо"
 19:10  Прошкин: думаю, что "Салават" всё-таки выйдет в плей-офф
 19:00  Быков: в этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим
 18:52  Тэйвс: без игроков из НХЛ хоккей будет представлен в ложном свете на Олимпиаде
 07:26  Кубок Первого канала: особенности второго тура в рамках европейского турнира
 04:27  Betcity — компания с многолетним стажем
 14:26  Бэбкок: я считаю, что у "Торонто" есть очень хороший вратарь
 11:49  Полищук: вне льда Рыспаев — обычный, спокойный парень
 12:59  Степанов: с "Витязем" хотелось бы пройти в плей-офф как можно дальше
 13:16  М. Сикора: для чехов это издавна принципиально — победить русских
 12:41  Daily Fantasy Sports и его особенности
 14:01  Несколько советов перед покупкой одежды для фитнеса
 23:00  Что такое ставки вида "экспресс" и как их ставить
 16:53  Легендарные истории о гемблинге в спорте
 16:18  Фирменные кроссовки оптом Гриспорт
 10:38  Испытайте острые ощущения, приобретая спортивное оружие
 10:33  Федотов: все наши игроки из НХЛ готовы усилить национальную команду
 10:16  Следите за миром спорта и зарабатывайте на ставках реальные деньги
 09:07  Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам
 08:40  Тонкости выбора хоккейной формы для детей
 12:58  Отличия НХЛ и КХЛ для любителей букмекерских ставок
 17:02  Даниэль Негреану ликует: В Лас-Вегасе теперь официально есть команда НХЛ
 11:47  Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта
 11:44  Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет
 07:56  Начнет ли Кудашов работать в "Динамо" Москве?
 11:27  Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей
 10:42  Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет
 10:37  П. Буре: выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов
 13:30  Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске
 13:24  Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией
 13:17  Бадюков: "Магнитка" на данном этапе физически лучше "Салавата"
 13:10  Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов
 13:01  Юшкевич: СКА оказался не готов к такой агрессивной игре ЦСКА
 12:51  Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней
 12:37  Плотников: в "Аризоне", по крайней мере, я играю
 11:33  Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА
 10:18  Бесплатные прогнозы на хоккей от профессионалов
 12:45  Хаванов: теоретически возвращение Ковальчука вполне возможно
 12:21  Орлов: в первую очередь зависит от игрока — насколько многого он хочет добиться
 12:08  Степанов: своя игра у "Салавата" — это атакующий хоккей
 11:04  Кузнецов: приятно, что выиграли второй матч подряд
 Лента новостей
новости хоккея
Прогнозы на спорт от профессионалов Betting Insider
среда, 16 января 2019 года, 15:05
Разбираешься в спорте, регулярно следишь за новостями о своих любимых командах и знаешь все об игроках? Время зарабатывать на своей экспертизе. В этом тебе поможет первая социальная сеть для игроков на ставках — Betting Insider.

Каждый день тысячи пользователей публикуют на площадке свои прогнозы на спорт, при этом игра ведется на виртуальную валюту, так что игроки не рискуют своими средствами. Но соревнуются между собой в рейтинге экспертов за неделю, получая реальные деньги.

На сайте вы найдете крутой и многофункциональный матч-центр, в котором вы найдете события, на которые можно совершить ставку. Перед этим всегда можно посоветоваться с другими экспертами, которые болеют за ту же команду, что и ты. Для этого на сайте реализованы удобные чаты по матчу, в которых между собой общаются болельщики таких топ-клубов, как "Барселона" и "Реал".

Пока что на https://betting.team доступно прогнозирование только футбольных матчей, но в ближайших обновлениях разработчики обещают добавить и другие виды спорта — одним из первых будет хоккей.

Самое время присоединиться к Betting Insider и начать прокачивать свой профиль, находя единомышленников и пользователей, которые болеют за те же команды.

Ставки можно делать не только на сайте, но и в удобных приложениях для Android и iOS.

Присоединяйся к Betting Insider, начинай играть, выигрывать реальные призы и не пропусти запуск хоккея на площадке!

ссылки по теме: КХЛ   |   на главную
Важные новости
Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов // 13:10
"Динамо" в Москве уступило "Барысу" // 22:01
Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб // 13:47
Сборная России всухую проиграла сборной Чехии // 23:42
Кондрашов: руководство "Торпедо" доверяет Скудре // 15:00
Добавить комментарий
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.
меню
  Онлайн-трансляции
  Видео-трансляции
  КХЛ
  НХЛ
  Чемпионат мира 2013
  Олимпийский турнир
  Еврохоккейтур
  Лига чемпионов
  Ледовые арены
  Форум
  Футбол
дополнительно
  Лента новостей
  Зал славы
  Хоккейные обои
  Спортивные ресурсы
  Форма входа:
логин: 
пароль: 
регистрация  |  забыли пароль?
  Архив новостей:
  Архив разделов сайта:
  Олимпиада 2010
    Новое на форуме:
Еврохоккейтур
Ледовые Арены России
Хоккейные обои
  Друзья:
Новости чемпионата Италии по футболу
  Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru   2008—2015 г. "Хоккейная страна" — хоккей, кхл, нхл, чемпионат мира 2015. © Все права защищены. Автор проекта: Дмитрий Филатов  |  Лента RSS