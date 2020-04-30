Двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов рассказал о работе организации. — Досрочное завершение девятого сезона Ночной хоккейной лиги – объективная необходимость в создавшихся условиях. Мы все понимаем, что социальная ответственность и сознательность каждого из нас – ключевой аспект в борьбе с коронавирусом. Сейчас лучше оставаться дома, не подвергать риску заболевания себя и своих близких, тем самым снижая нагрузку на медицинских работников и систему здравоохранения в целом, которая сейчас находится на передовой.

Но это не значит, что мы оставили в неопределенности команды-участницы, которых в минувшем сезоне было более 1000 по всей стране. Лигой был разработан алгоритм, который позволил определить почти всех победителей отборочного этапа. Из 75 субъектов итоги подведены везде, за исключением Брянской области в дивизионе «Любитель 40+», Приморского края в «Лиге Мечты» и Тамбовский области в «Лиге Надежды, где требуется дополнительное согласование.

Мы ведем активную работу по подготовке к следующему сезону, у нас надежный партнер в лице компании «Норникель». Поводов для беспокойства нет. Текущая ситуация диктует условия и редактирует формат нашей деятельности, но мы продолжаем нести социальную функцию: сохраняем коммуникацию с участниками в онлайн-формате через соцсети и официальный сайт.

В настоящий момент мы обсуждаем новый формат проведения юбилейного – десятого сезона Ночной лиги. Рассматривается вариант проведения турнира в три этапа: отборочные соревнования в регионах, финалы в федеральных округах и Фестиваль хоккея в Сочи. Идет выбор потенциальных городов, в которых могут быть проведены финалы федеральных округов.

Особое внимание уделено разработке базовых документов: вносятся изменения в Положение, разрабатываются новые регламенты для десятого сезона – их согласование с Федерацией хоккея России должно быть завершено до 1 августа.

Ночная лига – организация, которая возглавляет едва ли не самое массовое хоккейное движение в мире. Мы понимаем особую важность социальной миссии, которая на нас возложена. Поэтому в новом сезоне будем стараться чаще выезжать в регионы, активнее привлекать наших легенд, проводить памятные матчи, мастер-классы для детей и специальные мероприятия под эгидой Ночной Лиги.



