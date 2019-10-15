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"Динамо" Москва — ЦСКА: легкая победа армейцев?
вторник, 15 октября 2019 года, 21:55
Обе команды находятся в отличной игровой форме. ЦСКА одержали четыре победы кряду. "Динамо" выиграло два последних поединка. Чья победная серия прервется?

"Динамо"

Приятно наблюдать в этом сезоне за игрой подопечных Крикунова. Были провальные периоды в игре коллектива из Москвы. Особенно это бросается в глаза, так как сериями выглядит игра "Динамо". Команда уступила трижды кряду — СКА, "Северстали" и "Йокериту".

Сейчас москвичи добыли две очень красивых ярких победы над "Автомобилистом и "Металлургом" из Магнитогорска с одинаковым счетом 6:3. Наконец-то Вадим Щипачев стал лидером коллектива. В его активе 20 набранных очков по системе гол+пас за 18 сыгранных матчей.

ЦСКА

Лидерство армейцев из Москвы в этом сезоне не столь явно как в прошлой регулярки, но пока абсолютно заслуженно команда лидирует на Западе. Чувствуется, что подопечные Игоря Никитина в этом сезоне идут за очередным для себя Кубком Гагарина.

На текущий момент победная серия коллектива из Москвы насчитывает четыре матча. ЦСКА переиграл рижское "Динамо", "Амур", "Ак Барс" и "Сочи". Даже на домашней арене эксперты сомневаются в том, что "Динамо" сумеет зацепиться за очки в грядущем противостоянии. Уже сегодня букмекерская контора Лига Ставок определилась с котировками на эту встречу:

Победа "Динамо" — 5,25

Ничья — 4,40

Победа ЦСКА — 1,52

Интересные факты об игре

• Между собой пять раз в 2019 году в рамках официальных встреч играли команды. ЦСКА одержал четыре победы
• "Динамо" за два последних матча на домашней арене забросило двенадцать шайб

Прогноз

Учитывая результативную игру со стороны "Динамо" в последних встречах, стоит признать, что у команды есть шансы зацепиться за очки. Отдельно стоит отметить тот факт, что ЦСКА и "Динамо" будет выступать после небольшой паузы. Наверняка им потребуется время, чтобы вкатиться и порадовать болельщиков целой массой заброшенных шайб. Особенно это касается стартовой двадцатиминутки. Играем тотал меньше 1,5 шайбы в первом периоде — коэффициент в Лиге Ставок 1,55.

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