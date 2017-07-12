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Прогноз на победителя Кубка Гагарина 2017-2018
среда, 12 июля 2017 года, 21:24
До старта КХЛ еще довольно много времени, но мы бы хотели порассуждать на тему, кто же имеет значительно больше шансов на то, чтобы стать триумфатором кубка Гагарина в следующем сезоне.

Во время трансферного окна сейчас идет целый ряд переходов игроков из одних команд в другие. Все ожидали от СКА какого-то трансферного бума, но пока команда из берегов Невы ведет себя более чем скромно. Возможно с течением времени ситуация изменится, давайте пока не будем забегать наперед, так как у армейцев и так фантастический подбор исполнителей.

В новом сезоне по мнению букмекеров практически не изменился расклад сил. Основным фаворитом на победу в кубке Гагарина считаются исключительно две команды это СКА и ЦСКА. Далее идет целый ряд коллективов, которые потенциально могут оказать им серьезную конкуренцию, но насколько это реально пока сказать невероятно трудно. Магнитка имеет солидные шансы к тому, чтобы побеждать и демонстрировать свою нацеленность на результат, но опять же стабильности команде явно не хватает. Плюс произошли большие изменения в составе ушел Зарипов и таким образом супер связка Коварж-Зарипов-Мозякин распалась, но должен успеть восстановиться Войтех Вольски и он будет наигрываться под первое звено.

Учитывая вариативность в составе СКА и ЦСКА единственный, кто может помешать им добиться успеха это "Ак Барс". Подопечные Билелятдинова имеют все шансы к тому, чтобы качественно построить свою игру в обороне и умело выжидать своей возможности у ворот соперника. Никто иной как казанцы умеют терпеть, поэтому именно они могут сотворить сенсацию и удивить всех. На это есть не только качественная игра в обороне, но и целая масса техничных исполнителей.

Прогнозы на хоккей в последнее время могут удивлять своими результатами. Учитывая формальности и вариативность в процессе ставок на спорт нужно умело рисковать и совершенно не придумывать ничего лишнего перед тем как совершить свою ставку.

Илья Ковальчук продлил на год контракт со СКА и с большой долей вероятности он хочет в свой последний сезон выиграть очередной кубок Гагарина. Сложно сказать о том насколько это реально, так как конкуренция со стороны любой команды в следующем сезоне будет гораздо сильнее.

Есть ощущение, что в этом сезоне сможет выстрелить "Салават Юлаев". В прошлом сезоне команда провалилась, но подбор игроков в ней довольно неплохой, поэтому можно ожидать сюрпризов от уфимцев.

Вообще все хоккейные болельщики уже с нетерпением ждут старта нового хоккейного сезона, так как он принесет целую массу интересных и ярких матчей за которые все мы так любим этот вид спорта.

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