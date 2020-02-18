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Скабелка: благодарю игроков "Барыса", что вытащили матч
вторник, 18 февраля 2020 года, 22:55
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал поражение от "Сибири" (1:2 ОТ). Расписание КХЛ — матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

— Сложно что-то сказать. Когда ты практически весь матч идешь с нулем голов, сложно рассчитывать на хорошую победу. Но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят, что сражались, до конца "лупились". Вытащили матч, заработали одно очко. В овертайме, наверное, перехлестнули эмоции. Сделали несколько ошибок. Была возможность "4 на 3" использовать, но сами удалились. В концовке не смогли разобраться "4 на 4". В целом ребят хочу поблагодарить еще раз за этот матч. Очень много отдали сил. Хотели выиграть, но не получилось. Готовимся к следующей игре.

— Над чем нужно поработать перед следующими матчами?
— Много моментов, которые мы хотим всегда улучшать. Самая основная на сегодняшний день позиция — это реализация численного большинства. С возвращением Пакаринена и с травмой Старченко у нас немного поменялись сочетания. Поэтому надо поработать над завершением.

— Вернется ли в составе к плей-офф Роман Старченко?
— Сложно сказать. На выезд не поедет. К плей-офф надеюсь, что вернется. Я бы очень этого хотел, а как получится — не знаю. Восстанавливается, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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