новости хоккея Скабелка: благодарю игроков "Барыса", что вытащили матч Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал поражение от "Сибири" (1:2 ОТ). Расписание КХЛ — матчи регулярного чемпионата и плей-офф.



— Сложно что-то сказать. Когда ты практически весь матч идешь с нулем голов, сложно рассчитывать на хорошую победу. Но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят, что сражались, до конца "лупились". Вытащили матч, заработали одно очко. В овертайме, наверное, перехлестнули эмоции. Сделали несколько ошибок. Была возможность "4 на 3" использовать, но сами удалились. В концовке не смогли разобраться "4 на 4". В целом ребят хочу поблагодарить еще раз за этот матч. Очень много отдали сил. Хотели выиграть, но не получилось. Готовимся к следующей игре.



— Над чем нужно поработать перед следующими матчами?

— Много моментов, которые мы хотим всегда улучшать. Самая основная на сегодняшний день позиция — это реализация численного большинства. С возвращением Пакаринена и с травмой Старченко у нас немного поменялись сочетания. Поэтому надо поработать над завершением.



— Вернется ли в составе к плей-офф Роман Старченко?

— Сложно сказать. На выезд не поедет. К плей-офф надеюсь, что вернется. Я бы очень этого хотел, а как получится — не знаю. Восстанавливается, — цитирует тренера пресс-служба клуба.



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