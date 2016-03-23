новости хоккея Бадюков: "Магнитка" на данном этапе физически лучше "Салавата" Двукратный обладатель Кубка Гагарина комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от стартующей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, в которой сразятся магнитогорский "Металлург" и "Салават Юлаев".



сушилка для овощей и фруктов



Конечно, может сказаться и тот факт, что "Салават" провёл две семиматчевые серии. Как бы Захаркин ни готовил команду, физиологию не обманешь, и определённый упадок всё равно будет в тот или иной момент. Когда нет сверхимпульсивных скоростей, "Магнитка" очень хорошо себя чувствует. Думаю, в этой связи у них будет преимущество. Кошечкин увереннее Сведберга? Я бы не стал их сравнивать, поскольку мы видели, как "Магнитка" может забивать голы тому же Салаку. Тут не всё от вратаря зависит. Если оборона будет позволять и не найдёт кондиций для закрытия быстрых и техничных форвардов, то будут проблемы. Как с той, так и с другой стороны. Считаю, что "Магнитка" физически лучше на данном этапе. Хороший момент для них", — приводит слова Бадюкова "Чемпионат".



Важные новости Добавить комментарий Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.