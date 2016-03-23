новости хоккея Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней Капитан "Спартака" Максим Потапов прокомментировал продление контракта с клубом.



"Переговоры заняли буквально пару дней. Я не люблю менять клубы и хотел остаться в "Спартаке". Семья меня полностью поддержала. Все мои близкие рады, что я продолжу играть в "Спартаке".



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Травма? Сейчас всё абсолютно нормально. Перелом — вполне рядовая травма для хоккея. Кость срослась, сейчас всё хорошо, и я даже забыл об этой травме", — цитирует Потапова официальный сайт красно-белых.



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