Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней
среда, 23 марта 2016 года, 12:51
Капитан "Спартака" Максим Потапов прокомментировал продление контракта с клубом.
"Переговоры заняли буквально пару дней. Я не люблю менять клубы и хотел остаться в "Спартаке". Семья меня полностью поддержала. Все мои близкие рады, что я продолжу играть в "Спартаке".
Ручные и электрические тележки на Склад-Тележка.Я остался в том числе и потому, что мы все вместе не сделали одно важное дело — не вышли в плей-офф. Отсюда и большое чувство неудовлетворенности сезоном. Надо сплотиться, больше работать и подарить в следующем году и болельщикам, и себе выход в восьмёрку. Уверен, что руководство клуба летом будет нас максимально нацеливать на то, чтобы выступить гораздо лучше, чем в этом сезоне.
Травма? Сейчас всё абсолютно нормально. Перелом — вполне рядовая травма для хоккея. Кость срослась, сейчас всё хорошо, и я даже забыл об этой травме", — цитирует Потапова официальный сайт красно-белых.
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