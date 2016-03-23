новости хоккея Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией Тренер вратарей "Ак Барса" Ари Мойсанен оценил игру голкипера казанской команды Юсси Рюнняса в сезоне-2015/16.



"Нельзя быть довольным, когда заканчиваешь сезон в первом же раунде. Этот сезон неудачно начался, у нас были проблемы с вратарской позицией, но и со всей командой тоже, побеждали мало. Кто в этом виноват? Мы все. Но плохое начало сезона хуже сказывается на вратарях, потому что их обвиняют первыми. И появляется ненужное давление, с которым сложно бороться.



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Я не знаю, чего от него ждали. Я знаю, что нужно было проделать большую работу. В КХЛ непросто играть, это действительно сильная лига — много мастерства у игроков, шайба очень хорошо двигается. Иногда нужно время для того, чтобы понять местный хоккей. Я считаю, что у Юсси не было достаточно времени, чтобы понять, как здесь нужно играть, он быстро поплатился за ошибки. К тому моменту, когда понимание пришло, было уже поздновато. Такое случается иногда", — цитирует тренера "БИЗНЕС-Online".



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