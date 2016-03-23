 Континентальная хоккейная лига: таблица кхл  |  статистика кхл  |  календарь  |  ледовые арены  |  плэй-офф кхл  |  онлайн-трансляции хоккея
 14:26  Бэбкок: я считаю, что у "Торонто" есть очень хороший вратарь
 11:49  Полищук: вне льда Рыспаев — обычный, спокойный парень
 12:59  Степанов: с "Витязем" хотелось бы пройти в плей-офф как можно дальше
 13:16  М. Сикора: для чехов это издавна принципиально — победить русских
 14:01  Несколько советов перед покупкой одежды для фитнеса
 10:33  Федотов: все наши игроки из НХЛ готовы усилить национальную команду
 09:07  Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам
 12:58  Отличия НХЛ и КХЛ для любителей букмекерских ставок
 11:47  Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта
 11:44  Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет
 11:27  Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей
 10:42  Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет
 10:37  П. Буре: выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов
 13:30  Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске
 13:24  Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией
 13:17  Бадюков: "Магнитка" на данном этапе физически лучше "Салавата"
 13:10  Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов
 13:01  Юшкевич: СКА оказался не готов к такой агрессивной игре ЦСКА
 12:51  Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней
 12:37  Плотников: в "Аризоне", по крайней мере, я играю
 11:33  Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА
 12:45  Хаванов: теоретически возвращение Ковальчука вполне возможно
 12:21  Орлов: в первую очередь зависит от игрока — насколько многого он хочет добиться
 12:08  Степанов: своя игра у "Салавата" — это атакующий хоккей
 11:04  Кузнецов: приятно, что выиграли второй матч подряд
 13:53  Сафин: "Салават" выглядит намного свежее "Авангарда"
 13:47  Гатиятулин: заслуга Чистова в недавних медалях "Трактора" очень серьёзна
 13:34  Мать Овечкина: Ковальчук — классный игрок, великий, а его так унижают
 13:25  Леонов: видно, с каким запасом прочности на самом деле играет СКА
 13:15  Гуськов: cерия ЦСКА — "Торпедо" закончилась логично
 13:04  Пашков: ЦСКА является наиболее вероятным претендентом на титул
 12:06  Правильная подзарядка стартерных батарей
 22:01  "Динамо" в Москве уступило "Барысу"
 13:47  Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб
 13:43  НХЛ представила десятку лучших голов прошлой недели
 10:41  Охотничьи ножи из булата
 01:42  Обзор лучших детских школ фигурного катания
 13:44  Вайсфельд: у нас сильные вратари. Я немножко недоволен Сохатским
 15:18  Ковальчук: огромное количество ошибок в обороне совершаем
 15:01  Старшинов: игра "Спартака" вселяет оптимизм
 21:04  Назаров: я очень благодарен Астане и Казахстану за прошедший сезон
 14:49  Денисов: "Сибирь" — сбалансированная команда. Просто нам не будет
 14:32  Фёдоров: Да Коста и Энгквист скоро будут готовы играть
 13:21  В пятёрке на "Плетёнке"
 16:34  Могильный: мы не получили от голкиперов того, чего ждали
 Лента новостей
новости хоккея
Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией
среда, 23 марта 2016 года, 13:24
Тренер вратарей "Ак Барса" Ари Мойсанен оценил игру голкипера казанской команды Юсси Рюнняса в сезоне-2015/16.

"Нельзя быть довольным, когда заканчиваешь сезон в первом же раунде. Этот сезон неудачно начался, у нас были проблемы с вратарской позицией, но и со всей командой тоже, побеждали мало. Кто в этом виноват? Мы все. Но плохое начало сезона хуже сказывается на вратарях, потому что их обвиняют первыми. И появляется ненужное давление, с которым сложно бороться.

Домкраты гидравлические www.best-sklad.ruЮсси очень плохо начал, это точно могу сказать. Но я при этом считаю, что его слишком сильно критиковали, ещё даже не поняв, что это за вратарь. Шесть-семь матчей — не показатель уровня голкипера, но люди всё равно решили, что он плох. Но ладно, может быть, они знают что-то, чего не знаю я. По-моему, для таких выводов было рано, после неудачного старта никто уже не видел его прогресс, для всех вопрос был уже решён.

Я не знаю, чего от него ждали. Я знаю, что нужно было проделать большую работу. В КХЛ непросто играть, это действительно сильная лига — много мастерства у игроков, шайба очень хорошо двигается. Иногда нужно время для того, чтобы понять местный хоккей. Я считаю, что у Юсси не было достаточно времени, чтобы понять, как здесь нужно играть, он быстро поплатился за ошибки. К тому моменту, когда понимание пришло, было уже поздновато. Такое случается иногда", — цитирует тренера "БИЗНЕС-Online".

ссылки по теме: КХЛ   |   на главную
Важные новости
Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов // 13:10
"Динамо" в Москве уступило "Барысу" // 22:01
Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб // 13:47
Сборная России всухую проиграла сборной Чехии // 23:42
Кондрашов: руководство "Торпедо" доверяет Скудре // 15:00
Добавить комментарий
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.
меню
  Онлайн-трансляции
  Видео-трансляции
  КХЛ
  НХЛ
  Чемпионат мира 2013
  Олимпийский турнир
  Еврохоккейтур
  Лига чемпионов
  Ледовые арены
  Форум
  Футбол
дополнительно
  Лента новостей
  Зал славы
  Хоккейные обои
  Спортивные ресурсы
  Форма входа:
логин: 
пароль: 
регистрация  |  забыли пароль?
  Архив новостей:
  Архив разделов сайта:
  Олимпиада 2010
    Новое на форуме:
Еврохоккейтур
Ледовые Арены России
Хоккейные обои
  Друзья:
Новости чемпионата Италии по футболу
  Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru   2008—2015 г. "Хоккейная страна" — хоккей, кхл, нхл, чемпионат мира 2015. © Все права защищены. Автор проекта: Дмитрий Филатов  |  Лента RSS