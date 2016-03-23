новости хоккея Плотников: в "Аризоне", по крайней мере, я играю Форвард "Аризона Койотс" Сергей Плотников высказался о перспективе сыграть на ЧМ-2016 и развитии карьеры.



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Если не попадём в плей-офф, тогда я на 100 процентов поеду на ЧМ. Если буду играть на домашнем чемпионате, нужно показать себя по максимуму.



Сейчас обменяли — и хочу играть, проводить больше времени на льду. А дальше закончится сезон и мой однолетний контракт — будет видно. Предложат ли мне что-то ещё в НХЛ — не знаю. Конечно, хочется играть здесь. Но опять же, всё будет зависеть от того, насколько на меня рассчитывают. Сложно говорить о возвращении, если здесь пока ничего не понятно", — цитирует Плотникова "Спорт-экспресс".



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