новости хоккея Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске Главный тренер "Югры" Павел Езовских прокомментировал победу над командой ВХЛ "Рубин" (3:2 Б) в товарищеском матче.



"На матч настраивали ребят играть без старших товарищей. Наверное, заметили, что не было Лапенкова, Панова, Ситникова, Бортникова и Булянского… Были лишь молодые ребята, которые должны в будущем играть на результат и вырасти в нашей команде. Интересно было посмотреть, кто из них сможет взять на себя лидерство и повести за собой в трудный момент.



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Ждём упорных и хороших игр в Челябинске. Дело не в результате, хоть и хочется выигрывать. В принципе будут равные команды, у них тоже будут играть молодые ребята", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.



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