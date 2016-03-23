Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске

Главный тренер "Югры" Павел Езовских прокомментировал победу над командой ВХЛ "Рубин" (3:2 Б) в товарищеском матче.
"На матч настраивали ребят играть без старших товарищей. Наверное, заметили, что не было Лапенкова, Панова, Ситникова, Бортникова и Булянского… Были лишь молодые ребята, которые должны в будущем играть на результат и вырасти в нашей команде. Интересно было посмотреть, кто из них сможет взять на себя лидерство и повести за собой в трудный момент.
Промывочный прибор ггм-3 надежен и прост в эксплуатацииИгра была сложная, хоть мы и вели весь матч. Правда, в конце игры пропустили гол на контратаке, но быстро отыгрались. Потом за 15 секунд до конца пропустили шайбу, не смогли выстоять против шестерых игроков. Всё-таки победили, и Варфоломеев забил хороший гол на буллитах, и Иван Яценко. Вратарь Георгий Бояршинов хорошо сыграл и выручал нас, у него были хорошие сейвы. В общем, очень полезная игра получилась. Все играли с хорошей самоотдачей и желанием победить. Было много борьбы и хороших моментов, конечно, не обошлось без ошибок. Я считаю, что мы победили заслуженно. У нас первым звеном выступал состав Рассказова, они практически забили четыре гола. Ему помогали Яценко и Варфоломеев, они и на буллитах забивали.
Ждём упорных и хороших игр в Челябинске. Дело не в результате, хоть и хочется выигрывать. В принципе будут равные команды, у них тоже будут играть молодые ребята", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители.
Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь.
Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.