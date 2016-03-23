новости хоккея Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный специалист Сергей Светлов прокомментировал победу ЦСКА над СКА со счётом 3:0 в первом матче финальной серии Западной конференции.



"В тактическом плане никаких сюрпризов на старте серии мы не увидели. "Армейцы" Москвы навязали сопернику силовое давление по всей площадке, не позволяли долго контролировать шайбу, разбили игру на отрезки. Особое внимание было уделено первому звену гостей, его прихватывали ещё в чужой зоне, по Шипачёву вообще работали персонально, что, кстати, и привело к во многом решающей первой шайбе. В принципе, так ЦСКА действовал на протяжении всего сезона, и, кстати, именно такая модель игры СКА крайне неудобна.



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СКА действовал в восемь защитников? Логика гостей в этом вопросе понятна. ЦСКА обычно давит всеми четырьмя тройками, причём смены идут очень быстро — буквально через 20-25 секунд. Тем самым красно-синий клуб нагружает защитников по максимуму, садится на них. Решив противопоставить каждой тройке хозяев персональную пару защитников, "армейцы" Санкт-Петербурга постарались убрать преимущество соперника в физподготовке.



Для Радулова это был не лучший матч в сезоне, но в то же время совсем не слабый. Радулов в лучшем смысле этого слова растворился в команде, пожертвовал личными интересами. Именно его активность привела к удалению, реализованному да Костой. Именно Радулов на 59-й минуте секунд на 20 перевёл игру в зону СКА, позволив сопернику заменить вратаря очень поздно — уже в самой концовке. Наконец, бросилось в глаза, что Александр ни разу не переиграл свою смену, а это у него получается не всегда. В решающих матчах плей-офф команда и должна быть вот такой машиной из деталей, каждая из которых работает на результат.



И Коскинен, и особенно Сорокин сыграли хорошо. Может быть, россиянину было чуть легче — СКА на пятачке оказался не так агрессивен, как ЦСКА. С другой стороны, Сорокин справился с буллитом Дадонова, а Коскинен не выручил после выстрела да Косты. В любом случае все главные вратарские сражения ещё впереди.



Вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА. Год назад из 0-2, а затем и 0-3 СКА выбрался, но сейчас всё это повторить будет неимоверно сложно. В общем, второй матч ждём с нетерпением. По идее, он должен стать напряжённей и интересней первого, СКА обязан брать шайбу под контроль, выходить из-под прессинга и забивать первым, что в борьбе с таким клубом, как ЦСКА, очень сложно", — цитирует Светлова Russia-hockey.



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