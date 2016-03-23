 Континентальная хоккейная лига: таблица кхл  |  статистика кхл  |  календарь  |  ледовые арены  |  плэй-офф кхл  |  онлайн-трансляции хоккея
 14:26  Бэбкок: я считаю, что у "Торонто" есть очень хороший вратарь
 11:49  Полищук: вне льда Рыспаев — обычный, спокойный парень
 12:59  Степанов: с "Витязем" хотелось бы пройти в плей-офф как можно дальше
 13:16  М. Сикора: для чехов это издавна принципиально — победить русских
 14:01  Несколько советов перед покупкой одежды для фитнеса
 10:33  Федотов: все наши игроки из НХЛ готовы усилить национальную команду
 09:07  Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам
 12:58  Отличия НХЛ и КХЛ для любителей букмекерских ставок
 11:47  Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта
 11:44  Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет
 11:27  Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей
 10:42  Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет
 10:37  П. Буре: выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов
 13:30  Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске
 13:24  Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией
 13:17  Бадюков: "Магнитка" на данном этапе физически лучше "Салавата"
 13:10  Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов
 13:01  Юшкевич: СКА оказался не готов к такой агрессивной игре ЦСКА
 12:51  Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней
 12:37  Плотников: в "Аризоне", по крайней мере, я играю
 11:33  Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА
 12:45  Хаванов: теоретически возвращение Ковальчука вполне возможно
 12:21  Орлов: в первую очередь зависит от игрока — насколько многого он хочет добиться
 12:08  Степанов: своя игра у "Салавата" — это атакующий хоккей
 11:04  Кузнецов: приятно, что выиграли второй матч подряд
 13:53  Сафин: "Салават" выглядит намного свежее "Авангарда"
 13:47  Гатиятулин: заслуга Чистова в недавних медалях "Трактора" очень серьёзна
 13:34  Мать Овечкина: Ковальчук — классный игрок, великий, а его так унижают
 13:25  Леонов: видно, с каким запасом прочности на самом деле играет СКА
 13:15  Гуськов: cерия ЦСКА — "Торпедо" закончилась логично
 13:04  Пашков: ЦСКА является наиболее вероятным претендентом на титул
 12:06  Правильная подзарядка стартерных батарей
 22:01  "Динамо" в Москве уступило "Барысу"
 13:47  Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб
 13:43  НХЛ представила десятку лучших голов прошлой недели
 10:41  Охотничьи ножи из булата
 01:42  Обзор лучших детских школ фигурного катания
 13:44  Вайсфельд: у нас сильные вратари. Я немножко недоволен Сохатским
 15:18  Ковальчук: огромное количество ошибок в обороне совершаем
 15:01  Старшинов: игра "Спартака" вселяет оптимизм
 21:04  Назаров: я очень благодарен Астане и Казахстану за прошедший сезон
 14:49  Денисов: "Сибирь" — сбалансированная команда. Просто нам не будет
 14:32  Фёдоров: Да Коста и Энгквист скоро будут готовы играть
 13:21  В пятёрке на "Плетёнке"
 16:34  Могильный: мы не получили от голкиперов того, чего ждали
 Лента новостей
новости хоккея
Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА
среда, 23 марта 2016 года, 11:33
Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный специалист Сергей Светлов прокомментировал победу ЦСКА над СКА со счётом 3:0 в первом матче финальной серии Западной конференции.

"В тактическом плане никаких сюрпризов на старте серии мы не увидели. "Армейцы" Москвы навязали сопернику силовое давление по всей площадке, не позволяли долго контролировать шайбу, разбили игру на отрезки. Особое внимание было уделено первому звену гостей, его прихватывали ещё в чужой зоне, по Шипачёву вообще работали персонально, что, кстати, и привело к во многом решающей первой шайбе. В принципе, так ЦСКА действовал на протяжении всего сезона, и, кстати, именно такая модель игры СКА крайне неудобна.

Агентство по подбору няниМне показалось, что в третьем периоде хозяева решили перестраховаться, отдали территорию, сыграли на сохранение выгодного счёта. Если задача оказалась решена, значит, всё было сделано правильно. Вообще у любой кубковой серии свои правила. Не нужно выигрывать все периоды, достаточно выиграть четыре матча. Исходя из этой задачи, во втором перерыве при счёте 2:0 штабом ЦСКА, видимо, и предлагался определённый план. Питеру удалось почувствовать лёд, шайбу и, может быть, сделать какой-то психологический задел на вторую встречу. Тогда как в первых двух отрезках Москва доминировала.

СКА действовал в восемь защитников? Логика гостей в этом вопросе понятна. ЦСКА обычно давит всеми четырьмя тройками, причём смены идут очень быстро — буквально через 20-25 секунд. Тем самым красно-синий клуб нагружает защитников по максимуму, садится на них. Решив противопоставить каждой тройке хозяев персональную пару защитников, "армейцы" Санкт-Петербурга постарались убрать преимущество соперника в физподготовке.

Для Радулова это был не лучший матч в сезоне, но в то же время совсем не слабый. Радулов в лучшем смысле этого слова растворился в команде, пожертвовал личными интересами. Именно его активность привела к удалению, реализованному да Костой. Именно Радулов на 59-й минуте секунд на 20 перевёл игру в зону СКА, позволив сопернику заменить вратаря очень поздно — уже в самой концовке. Наконец, бросилось в глаза, что Александр ни разу не переиграл свою смену, а это у него получается не всегда. В решающих матчах плей-офф команда и должна быть вот такой машиной из деталей, каждая из которых работает на результат.

И Коскинен, и особенно Сорокин сыграли хорошо. Может быть, россиянину было чуть легче — СКА на пятачке оказался не так агрессивен, как ЦСКА. С другой стороны, Сорокин справился с буллитом Дадонова, а Коскинен не выручил после выстрела да Косты. В любом случае все главные вратарские сражения ещё впереди.

Вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА. Год назад из 0-2, а затем и 0-3 СКА выбрался, но сейчас всё это повторить будет неимоверно сложно. В общем, второй матч ждём с нетерпением. По идее, он должен стать напряжённей и интересней первого, СКА обязан брать шайбу под контроль, выходить из-под прессинга и забивать первым, что в борьбе с таким клубом, как ЦСКА, очень сложно", — цитирует Светлова Russia-hockey.

ссылки по теме: КХЛ   |   на главную
Важные новости
Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов // 13:10
"Динамо" в Москве уступило "Барысу" // 22:01
Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб // 13:47
Сборная России всухую проиграла сборной Чехии // 23:42
Кондрашов: руководство "Торпедо" доверяет Скудре // 15:00
Добавить комментарий
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.
меню
  Онлайн-трансляции
  Видео-трансляции
  КХЛ
  НХЛ
  Чемпионат мира 2013
  Олимпийский турнир
  Еврохоккейтур
  Лига чемпионов
  Ледовые арены
  Форум
  Футбол
дополнительно
  Лента новостей
  Зал славы
  Хоккейные обои
  Спортивные ресурсы
  Форма входа:
логин: 
пароль: 
регистрация  |  забыли пароль?
  Архив новостей:
  Архив разделов сайта:
  Олимпиада 2010
    Новое на форуме:
Еврохоккейтур
Ледовые Арены России
Хоккейные обои
  Друзья:
Новости чемпионата Италии по футболу
  Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru   2008—2015 г. "Хоккейная страна" — хоккей, кхл, нхл, чемпионат мира 2015. © Все права защищены. Автор проекта: Дмитрий Филатов  |  Лента RSS