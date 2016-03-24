новости хоккея П. Буре: выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов Легендарный нападающий Павел Буре рассказал, почему изменял номер во время своей игровой карьеры.



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Когда в 1995 году в "Ванкувер Кэнакс" перешёл Саша Могильный, обстоятельства изменились, и я решил попробовать что-то новое, взяв номер 96. Однако тот эксперимент, прямо скажем, не удался. Большую часть сезона-1995/96 я пропустил из-за травмы, сыграв лишь 15 матчей. После этого я решил вернуться к любимому десятому номеру.



Когда меня обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс", я не смог выступать под "десяткой", она была занята. Предложили "девятку", я был не против. Считаю, что выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов, да и спортсменов в других игровых видах спорта. Он часто связан с определёнными датами и событиями в их жизни", — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.



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