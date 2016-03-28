новости хоккея Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Наиль Якупов рассказал, что через агента просил у клуба обмен.



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Да, я и сам просил просил. Но не лично — моё дело выходить и играть в хоккей, — а через агента, который и занимается обсуждением и решением таких вопросов. Но раз разговоры об обмене шли, значит, на то были основания. Как Ларионов советовал себя вести в этой ситуации? Играть. Жить обычной хоккейной жизнью. Каждый должен делать свою работу. Я старался, тренировался, работал, пытался получать удовольствие от хоккея. Обсуждать обмен — не мое дело, и я не должен был на этом зацикливаться. Возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет, — цитирует хоккеиста "Спорт-экспресс".



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