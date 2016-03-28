Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет
понедельник, 28 марта 2016 года, 10:42
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Наиль Якупов рассказал, что через агента просил у клуба обмен.
Бытовки: спб — строительные и дачные по низким ценам."Были основания думать, что обмен состоится. И, насколько знаю, всё подошло очень близко. Я уже был на чемоданах. Более того, нам с Игорем Ларионовым дали разрешение разговаривать с другими командами. Ряд клубов был заинтересован. Но в последний момент что-то пошло не так. И я — здесь. Говорить, где я мог и хотел бы оказаться, можно сколько угодно. Факт, что этого не случилось и я по-прежнему в "Эдмонтоне". Сейчас закончится сезон, затем пройдёт плей-офф — и летом будет видно. Там будет намного больше времени на переговоры, никто ни на кого не будет давить сроками — и совершить обмен, думаю, будет намного легче. Но в конечном счёте всё зависит от "Ойлерз".
Да, я и сам просил просил. Но не лично — моё дело выходить и играть в хоккей, — а через агента, который и занимается обсуждением и решением таких вопросов. Но раз разговоры об обмене шли, значит, на то были основания. Как Ларионов советовал себя вести в этой ситуации? Играть. Жить обычной хоккейной жизнью. Каждый должен делать свою работу. Я старался, тренировался, работал, пытался получать удовольствие от хоккея. Обсуждать обмен — не мое дело, и я не должен был на этом зацикливаться. Возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет, — цитирует хоккеиста "Спорт-экспресс".
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