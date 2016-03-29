Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей

Заслуженный тренер России, комментатор "Матч ТВ" Сергей Гимаев прокомментировал выход ЦСКА в финал розыгрыша Кубка Гагарина.
Специальная оценка условий труда"Не ожидал, что СКА получит 0-4. Всё-таки Питер играл не так плохо. С другой стороны, преимущество ЦСКА во всех матчах ощущалось. Питерцы потеряли кучу хоккеистов, но по ходу сезона смогли восстановить состав. К сожалению, не хватило времени, чтобы полностью усилить организацию игры. Слышали, что ответил Зубов на пресс-конференции, когда его спросили: "В чём ЦСКА вас превзошёл?" — в организации игры. Особенно это касается обороны.
ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей. Это лучший клуб страны. Это образец того, как должна развиваться команда, если ты хочешь чего-то добиться. СКА не хватило ключевых игроков — мощи Эрикссона, Торесена, того же Ковальчука. В физическом плане ЦСКА был намного сильнее, чем СКА.
ЦСКА обыграл "Слован" со счётом 4-0. Ну да, проиграли "Торпедо" первый матч после перерыва. Но потом взяли четыре игры у Нижнего. После 4-1 вышли на серию со СКА. И первые два периода первого матча были лучшими, что показал ЦСКА. Почти идеальный хоккей", — цитирует Гимаева "Советский спорт".
Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители.
Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь.
Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.