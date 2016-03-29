новости хоккея Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей Заслуженный тренер России, комментатор "Матч ТВ" Сергей Гимаев прокомментировал выход ЦСКА в финал розыгрыша Кубка Гагарина.



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ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей. Это лучший клуб страны. Это образец того, как должна развиваться команда, если ты хочешь чего-то добиться. СКА не хватило ключевых игроков — мощи Эрикссона, Торесена, того же Ковальчука. В физическом плане ЦСКА был намного сильнее, чем СКА.



ЦСКА обыграл "Слован" со счётом 4-0. Ну да, проиграли "Торпедо" первый матч после перерыва. Но потом взяли четыре игры у Нижнего. После 4-1 вышли на серию со СКА. И первые два периода первого матча были лучшими, что показал ЦСКА. Почти идеальный хоккей", — цитирует Гимаева "Советский спорт".



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