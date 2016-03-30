новости хоккея Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет Известный вратарь Евгений Набоков высказался о потенциале голкипера "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского.



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В сборной познакомился в 2010 году с Кузнецовым и с Вовой Тарасенко. Женя — очень общительный парень, любит поговорить. Нисколько не удивлён их с Тарасом прогрессом. Как и у Панарина. Просто иногда в карьере нужно сделать правильный выбор, и это очень важно. Кто знает, что бы было, выбери Панара другую команду. Далеко не всегда ты можешь найти с партнером, даже хорошим, такую химию, как у него с Кейном. Кузя был талантливым всегда. Единственное, что меня беспокоило, — он задержался в России, мне кажется, немножко дольше, чем нужно. Но в итоге всё получилось хорошо. Всё время обсуждается тема — когда лучше уезжать в НХЛ. Считаю, у каждого хоккеиста всё индивидуально. Универсального рецепта нет", — цитирует Набокова "Спорт-экспресс".



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