Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет
среда, 30 марта 2016 года, 11:44
Известный вратарь Евгений Набоков высказался о потенциале голкипера "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского.
Компания Форест мебель предлагает барные стойки кафе бара различных модификаций и конструкций."У него есть всё, чтобы стать большим вратарём. Это однозначно. Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет. Учить очень тяжело, лучший учитель — сама игра. Всегда говорил ему, что нужно быть позитивным и верить в себя. Самое главное — не паниковать, когда тебя не поставили на ту или иную игру, притом что ты думал: должны поставить. А то, что нужно работать, Андрею лишний раз говорить не надо. Он — пахарь с большой буквы. Для него это естественно. Ему вообще не нужно было много говорить.
В сборной познакомился в 2010 году с Кузнецовым и с Вовой Тарасенко. Женя — очень общительный парень, любит поговорить. Нисколько не удивлён их с Тарасом прогрессом. Как и у Панарина. Просто иногда в карьере нужно сделать правильный выбор, и это очень важно. Кто знает, что бы было, выбери Панара другую команду. Далеко не всегда ты можешь найти с партнером, даже хорошим, такую химию, как у него с Кейном. Кузя был талантливым всегда. Единственное, что меня беспокоило, — он задержался в России, мне кажется, немножко дольше, чем нужно. Но в итоге всё получилось хорошо. Всё время обсуждается тема — когда лучше уезжать в НХЛ. Считаю, у каждого хоккеиста всё индивидуально. Универсального рецепта нет", — цитирует Набокова "Спорт-экспресс".
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