новости хоккея Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта Министр спорта России Виталий Мутко высказался по поводу недоработок ВАДА.



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КХЛ и чемпионат России по футболу находятся под контролем ВАДА. Но почему представители этой организации никак не могут договориться по поводу проверок НХЛ? Заокеанская лига просто не ратифицирует договор с ВАДА. И все закрывают на это глаза. Но как только в любой из газет появляется статья в отношении допинга в России, причем совсем бездоказательная, тут же начинаются разговоры по поводу создания комиссий и расследований. Написали про плавание, дали высказаться тренеру Руты Мейлютите — главной сопернице Юлии Ефимовой, который является абсолютно заинтересованным лицом, и мы уже видим комментарий президента ВАДА на этот счёт", — цитирует Мутко "Спорт-экспресс".



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