Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта
пятница, 01 апреля 2016 года, 11:47
Министр спорта России Виталий Мутко высказался по поводу недоработок ВАДА.
Заказать светящиеся наушники Glow лучше всего в интернет магазине vinpravda.com"Не секрет, что российская сборная — один из лидеров мирового спорта. Мы стабильно входим в тройку в общекомандных зачетах. На Олимпийских играх в Сочи — выиграли. Этот сезон, если суммировать все результаты крупных зимних стартов, закончили третьими. Из 3000 наших спортсменов по 50 олимпийским видам спорта 80 процентов входят в международный пул тестирования. То есть их постоянно проверяют западные лаборатории. Вот сейчас нас полностью тестирует UKAD. И в конце года вы увидите, что количество отстраненных спортсменов (милдронат в расчёт не берём, это отдельная история) не будет превышать показатели прошлых лет, когда проверяли мы сами. Потому что тестировать некого. Все уже перепроверены! Тем не менее к нам сверхпристальное отношение, а на какие-то откровенно странные ситуации никто не обращает внимания.
КХЛ и чемпионат России по футболу находятся под контролем ВАДА. Но почему представители этой организации никак не могут договориться по поводу проверок НХЛ? Заокеанская лига просто не ратифицирует договор с ВАДА. И все закрывают на это глаза. Но как только в любой из газет появляется статья в отношении допинга в России, причем совсем бездоказательная, тут же начинаются разговоры по поводу создания комиссий и расследований. Написали про плавание, дали высказаться тренеру Руты Мейлютите — главной сопернице Юлии Ефимовой, который является абсолютно заинтересованным лицом, и мы уже видим комментарий президента ВАДА на этот счёт", — цитирует Мутко "Спорт-экспресс".
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