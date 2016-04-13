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Федотов: все наши игроки из НХЛ готовы усилить национальную команду
среда, 13 апреля 2016 года, 10:33
Скаут сборной России Сергей Федотов рассказал, что все игроки, которым предстоит выступать в плей-офф НХЛ, готовы в случае вылета приехать в сборную на ЧМ.

Сетка-Профи — это сетка для хоккейных ворот по выгодным ценам."По ходу нашей заокеанской командировки с Алексеем Жамновым мы посетили два матча. Один из них "Нью-Джерси" — "Тампа-Бэй". Второй — "Рейнджерс" — "Детройт". Встречались мы со всеми нашими ребятами, ещё раз — с игроками "Тампы", поговорили с Сергеем Калининым. За день до игры в Нью-Йорке пообщались с Павлом Дацюком и Алексеем Марченко. Сразу хочу сказать, что все наши игроки, которым сейчас предстоит выступать в Кубке Стэнли, готовы в случае вылета приехать в сборную. Мы встречались со многими в первой командировке, с кем не удалось встретиться — связывались и разговаривали по телефону. Все как один готовы усилить национальную команду, если успеют.

Мы искренне пожелали каждому успехов в плей-офф, но в первом раунде действительно будет сразу несколько серий, безусловно интересных сборной: "Тампа" — "Детройт", "Сент-Луис" — "Чикаго" и "Айлендерс" — "Флорида". В каждой из этих команд есть кандидаты, нас интересующие. И все они дали согласие присоединиться к национальной команде.

Мы с Овечкиным, Кузнецовым и Орловым всё обговорили ещё в первую командировку. С тех пор ничего не поменялось. Да, "Вашингтон" — один из главных фаворитов, но НХЛ такая лига, где нередки случаи, когда первую команду выбивает восьмая. Всякое может быть. Пожелали им удачи, всё-таки у Барри Троца собралась крепкая дружина, и все наши ребята мечтают о Кубке Стэнли. Это их главная цель. Но если она не будет достигнута — они готовы приехать к нам", — цитирует Федотова "Спорт-экспресс".

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