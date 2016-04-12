НХЛ и КХЛ — ведущие соревнования клубного хоккея. КХЛ существует с 2008 года, но уже приближается по многим параметрам к заокеанскому уровню. По многим позициям чемпионаты имеют общие черты, но есть и серьёзные различия. Элементарно, в НХЛ задействовано больше команд, есть специфика при определении участников плей-офф. В чем ещё отличия НХЛ и КХЛ для любителей букмекерских ставок нам рассказывают bukmekerskiekontory.pro. Правила и формат соревнований Продолжительность регулярных чемпионатов в КХЛ и НХЛ — различаются. Если в североамериканском сезоне — 82 игры, то в нашем отечественном турнире — 60. В НХЛ участвуют 30 команд, тогда как КХЛ пока представлена 28 клубами. В обеих лигах команды поделены на 4 дивизиона, но в НХЛ в дивизионах Восточной конференции играют по 8 команд. За победу в основное время в КХЛ даётся 3 набранных очка, выигрыш в овертайме — 2 очка. В НХЛ никакой разницы между победами в основное время и овертаймом — нет, в обоих случаях триумфатору даётся 2 балла. И в НХЛ, и в КХЛ, участники плей-офф делятся по конференциям, определенным по географическому принципу. В отечественном чемпионате действует спортивный принцип, согласно которому в первом раунде победитель Западной конференции играет с 8-й и т.д. В НХЛ — ситуация иная. Победители дивизионов играют с двумя командами, получившими уайлд-кард. Вторые и третьи команды дивизионов играют друг с другом уже в первом раунде — так повышается зрительский интерес. Особенности ставок на НХЛ и КХЛ НХЛ — более непредсказуемая лига, за что её и любят букмекеры. Например, бк Леон ставит америку в лигу раньше и с большей росписью. Любой аутсайдер способен обыграть лидера регулярного чемпионата, и наоборот. Здесь редко встретишь коэффициент ниже 1.60 на победу одной из команд в основное время. В КХЛ разница между богатыми и бедными клубами — серьезная. В нашем чемпионате больше проходных матчей, где есть явный фаворит. Мало кто поверит в новокузнецкий Металлург, когда он встречается в гостях с питерским СКА. В НХЛ выше интенсивность матчей. Перерывы между играми могут быть менее 22 часов. Если у команды нет времени на восстановление сил, то она с большей долей вероятности проиграет матч. Это нужно учитывать при выборе ставки. В КХЛ все игры регулярного чемпионата проводятся как минимум через день. В последние годы результативность в чемпионате КХЛ — неуклонно падает. Это связано и с большими площадками, и сознательным выбором оборонительной тактики со стороны многих тренеров. Букмекерские конторы в качестве основного тотала дают 4.5 шайбы. Причём даже такой "низ" игроку можно рассматривать. В НХЛ результативность существенно выше. У хоккеистов выше уровень исполнительского мастерства, размер площадок — меньше, что позволяет поддерживать высокий темп. Овертаймы в НХЛ проводятся чаще, так как командам безразлично — когда побеждать. Причём зачастую в дополнительное время забрасываются победные шайбы. В НХЛ овертаймы проходят в формате "3 на 3". В КХЛ дополнительное время перетекает в серию буллитов. Поэтому при лайв ставках на овертайм в НХЛ нужно ставить на тотал больше 0.5, а в КХЛ — играть на "низ". И в KHL, и в NHL, нужно учитывать не только текущее состояние команд, но и историю их взаимоотношений. В нашем чемпионате есть уральское дерби, армейское дерби "зелёное" дерби. За океаном — сразу три клуба представляют Калифорнию, два — базируются во Флориде. Не стоит забывать и о дерби Нью-Йорк Айлендерс и Нью-Йорк Рейнджерс. В подобных поединках может случиться любой исход.



