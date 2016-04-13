Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам

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отсутствуют ограничения по коэффициентам;

предложение актуально для пользователей, которые заходят на сайт через стационарный компьютер и для тех, кто обращается к мобильной версии ресурса. Подробнее можно ознакомиться с предложением на официальной странице. Такой бонус от William Hill расширяет границы возможного для игроков, живущих спортивными событиями. "Второй шанс" William Hill ставки согласно условиям этой акции дают возможность значительно увеличить свой доход. Это предложение вполне обоснованно можно назвать полезным. В чем заключается такой бонус, легко понять на следующем примере: если делается ставка на первый гол, забитый конкретным игроком, а в реальном времени происходит так, что ему принадлежит второй, в этот момент БК идет навстречу и осуществляет возврат вложенных средств в виде фрибета. Предложение актуально для любых матчей, коэффициенты также не имеют значения. Переоценить такой William Hill бонус достаточно сложно. Приятно, когда БК идет навстречу своим клиентам.



