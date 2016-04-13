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 14:01  Несколько советов перед покупкой одежды для фитнеса
 10:33  Федотов: все наши игроки из НХЛ готовы усилить национальную команду
 09:07  Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам
 12:58  Отличия НХЛ и КХЛ для любителей букмекерских ставок
 11:47  Мутко: российская сборная — один из лидеров мирового спорта
 11:44  Набоков: Василевский сам уже поиграл на больших турнирах и много чего умеет
 11:27  Гимаев: ЦСКА играет в самый прогрессивный хоккей
 10:42  Наиль Якупов: возвращение в КХЛ? Нет и ещё раз нет
 10:37  П. Буре: выбор игрового номера — это очень важный момент для большинства хоккеистов
 13:30  Езовских: ждём упорных и хороших игр в Челябинске
 13:24  Мойсанен: в этом сезоне у нас были проблемы с вратарской позицией
 13:17  Бадюков: "Магнитка" на данном этапе физически лучше "Салавата"
 13:10  Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов
 13:01  Юшкевич: СКА оказался не готов к такой агрессивной игре ЦСКА
 12:51  Потапов: переговоры со "Спартаком" заняли буквально пару дней
 12:37  Плотников: в "Аризоне", по крайней мере, я играю
 11:33  Светлов: вторая игра будет для СКА даже более важной, чем для ЦСКА
 12:45  Хаванов: теоретически возвращение Ковальчука вполне возможно
 12:21  Орлов: в первую очередь зависит от игрока — насколько многого он хочет добиться
 12:08  Степанов: своя игра у "Салавата" — это атакующий хоккей
 11:04  Кузнецов: приятно, что выиграли второй матч подряд
 13:53  Сафин: "Салават" выглядит намного свежее "Авангарда"
 13:47  Гатиятулин: заслуга Чистова в недавних медалях "Трактора" очень серьёзна
 13:34  Мать Овечкина: Ковальчук — классный игрок, великий, а его так унижают
 13:25  Леонов: видно, с каким запасом прочности на самом деле играет СКА
 13:15  Гуськов: cерия ЦСКА — "Торпедо" закончилась логично
 13:04  Пашков: ЦСКА является наиболее вероятным претендентом на титул
 12:06  Правильная подзарядка стартерных батарей
 22:01  "Динамо" в Москве уступило "Барысу"
 13:47  Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб
 13:43  НХЛ представила десятку лучших голов прошлой недели
 10:41  Охотничьи ножи из булата
 01:42  Обзор лучших детских школ фигурного катания
 13:44  Вайсфельд: у нас сильные вратари. Я немножко недоволен Сохатским
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 15:01  Старшинов: игра "Спартака" вселяет оптимизм
 21:04  Назаров: я очень благодарен Астане и Казахстану за прошедший сезон
 14:49  Денисов: "Сибирь" — сбалансированная команда. Просто нам не будет
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 16:34  Могильный: мы не получили от голкиперов того, чего ждали
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новости хоккея
Новые акции от William Hill: букмекер идет навстречу игрокам
среда, 13 апреля 2016 года, 09:07
Всемирно известная букмекерская контора William Hill, которая по праву считается одним из ведущих лидеров игорного бизнеса, сегодня, как и всегда, направляет все свои усилия на то, чтобы поддерживать статус и соответствовать собственному имени, а его в мире ставок и спортивных состязаний знают все.

Имидж, нарабатываемый на протяжении многих лет, начиная с 1934 года, в настоящее время требуется подкреплять современными новинками и интересными, перспективными предложениями для тех, кто не мыслит свою жизнь без ставок. БК William Hill занимает высокие позиции в мировых рейтингах, все потому что неустанно игрокам предлагаются оптимальные предложения, которые привлекают их к участию. Для чего требуется, в первую очередь, пройти регистрацию на сайте. Быстрая процедура посредством заполнения анкеты раскрывает перед пользователями новый интересный мир.

Новые промоакции от William Hill

БК William Hill неутомимо изобретает новые предложения и акции. Относительно недавно букмекерская контора порадовала своих посетителей такими промоновинками, как "Скучные 0:0", так и "Второй шанс". Следует остановиться на этих предложениях более подробно.

"Скучные 0:0"

"Скучные 0:0" — отличное предложение от William Hill. Акция имеет отношение к футбольным соревнованиям, которые заканчиваются не очень интересно, а, скорее даже, можно сказать нудно. Не о таких исходах мечтают ярые болельщики, но что делать — происходит и такое.

Условия таковы: если игра, на которую была произведена ставка, "первый тайм-матч" или же на точный счет, оканчивается "по нулям", William Hill возвращает проигранные средства в виде дополнительной ставки, которая может быть сделана абсолютно бесплатно. Такая перспектива наверняка будет воспринята игроками на "ура". Делать "двойные" ставки на спорт на таких условиях особенно приятно. Согласно правилам акции:

  • не имеет значения, на какое событие или лигу делалась ставка;
  • отсутствуют ограничения по коэффициентам;
  • предложение актуально для пользователей, которые заходят на сайт через стационарный компьютер и для тех, кто обращается к мобильной версии ресурса.

Подробнее можно ознакомиться с предложением на официальной странице. Такой бонус от William Hill расширяет границы возможного для игроков, живущих спортивными событиями.

"Второй шанс"

William Hill ставки согласно условиям этой акции дают возможность значительно увеличить свой доход. Это предложение вполне обоснованно можно назвать полезным. В чем заключается такой бонус, легко понять на следующем примере: если делается ставка на первый гол, забитый конкретным игроком, а в реальном времени происходит так, что ему принадлежит второй, в этот момент БК идет навстречу и осуществляет возврат вложенных средств в виде фрибета. Предложение актуально для любых матчей, коэффициенты также не имеют значения.

Переоценить такой William Hill бонус достаточно сложно. Приятно, когда БК идет навстречу своим клиентам.

ссылки по теме: Чемпионат мира 2011 в Словакии   |   на главную

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Гимаев: вчера у СКА практически не было шансов // 13:10
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Бабаев: в ближайшее время Назаров сможет возглавить другой клуб // 13:47
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Кондрашов: руководство "Торпедо" доверяет Скудре // 15:00
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