М. Сикора: для чехов это издавна принципиально — победить русских
четверг, 23 июня 2016 года, 13:16
Известный специалист Марек Сикора подвёл итоги выступления сборной Чехии на ЧМ-2016 и поделился мнением о предстоящем Кубке мира.
Скачать картинки любых размеров и различных тематик можно отсюда: отсюда."Турнир мы начали с удивительного матча против России. С учётом того, что для чехов это издавна принципиально — победить русских, — это был матч мечты. Потом был ещё один отличный матч — против шведов. Но это не могло продолжаться долго. Всё-таки появился большой груз ответственности, а в составе было 15 новичков. Конечно, мы должны были проходить американцев, очень жалко, что не получилось. Ребята выглядели несколько закрепощёнными.
Я считаю, что выбрать нужного игрока — это искусство. Вообще, в таких матчах стоит пробивать по 5 буллитов в послематчевой серии. Мне не нравятся рассуждения коллег о буллитах как о лотерее. Ведь к этому сценарию можно подготовиться, уделить внимание. Такие мелочи очень важны.
У команды слабая защита на Кубке мира? Я слышал такие мнения. Да, в защите есть проблемы, но вратари будут сильные. И совсем неплохо начинать турнир в роли аутсайдеров. Мы можем удивить только в плюс. Никто не ожидает чуда, но ведь это спорт. Может, Мразек будет всё ловить и вытащит нам матч-другой", — цитирует Сикору Hokej.cz.
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