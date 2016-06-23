новости хоккея М. Сикора: для чехов это издавна принципиально — победить русских Известный специалист Марек Сикора подвёл итоги выступления сборной Чехии на ЧМ-2016 и поделился мнением о предстоящем Кубке мира.



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Я считаю, что выбрать нужного игрока — это искусство. Вообще, в таких матчах стоит пробивать по 5 буллитов в послематчевой серии. Мне не нравятся рассуждения коллег о буллитах как о лотерее. Ведь к этому сценарию можно подготовиться, уделить внимание. Такие мелочи очень важны.



У команды слабая защита на Кубке мира? Я слышал такие мнения. Да, в защите есть проблемы, но вратари будут сильные. И совсем неплохо начинать турнир в роли аутсайдеров. Мы можем удивить только в плюс. Никто не ожидает чуда, но ведь это спорт. Может, Мразек будет всё ловить и вытащит нам матч-другой", — цитирует Сикору Hokej.cz.



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