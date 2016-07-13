новости хоккея Степанов: с "Витязем" хотелось бы пройти в плей-офф как можно дальше Форвард "Витязя" Александр Степанов прокомментировал свой переход в подмосковную команду.



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Все команды, за которые я выступал — московское "Динамо", "Ак Барс", "Салават Юлаев", — могу назвать родными, вместе с каждой я завоёвывал медали.



Бронзы в моей коллекции не хватает. Для первого года, наверное, было бы неплохо и такую медаль завоевать. Если серьёзно, то сначала нужно решать первоочередную задачу — попасть в плей-офф.



Прежде всего необходимо попасть в состав и закрепиться в нём. После чего постараться принести команде максимум пользы. А с "Витязем" хотелось бы не только попасть в плей-офф, но и пройти там как можно дальше", — рассказал Степанов.



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