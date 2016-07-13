Степанов: с "Витязем" хотелось бы пройти в плей-офф как можно дальше
среда, 13 июля 2016 года, 12:59
Форвард "Витязя" Александр Степанов прокомментировал свой переход в подмосковную команду.
Препараты для набора мышечной массы: источник."Решающим фактором стало то, что я хорошо знаю Валерия Геннадьевича Белова. Хорошо знаю принципы его работы, имею представление, для решения каких задач он пришёл в "Витязь". И когда он позвал меня сюда, я сразу же согласился. Хочется помочь команде в решении серьёзных задач, а заодно и себя проявить. Сейчас в команде много народа, и каждый старается показать себя с лучшей стороны, завоевать место в составе. Наверное, тренерский штаб попозже будет делать выводы, распределять роли. А пока важно понять, кто в какой форме и кто на что способен.
Все команды, за которые я выступал — московское "Динамо", "Ак Барс", "Салават Юлаев", — могу назвать родными, вместе с каждой я завоёвывал медали.
Бронзы в моей коллекции не хватает. Для первого года, наверное, было бы неплохо и такую медаль завоевать. Если серьёзно, то сначала нужно решать первоочередную задачу — попасть в плей-офф.
Прежде всего необходимо попасть в состав и закрепиться в нём. После чего постараться принести команде максимум пользы. А с "Витязем" хотелось бы не только попасть в плей-офф, но и пройти там как можно дальше", — рассказал Степанов.
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