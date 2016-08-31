новости хоккея Полищук: вне льда Рыспаев — обычный, спокойный парень Капитан новокузнецкого "Металлурга" Фёдор Полищук поделился мнением об инциденте между "Барысом" и "Куньлунь Ред Стар" на предсезонке, в результате которого защитник астанинской команды Дамир Рыспаев получил бессрочную дисквалификацию.



Ставки на хоккей в БК 1хБет



Что касается поведения игроков "Куньлуня".. Ну пусть ты даже получишь в этой ситуации — ничего страшного, синяки и шишки заживут. Но со стороны было некрасиво смотреть, когда игроки команды просто лежали на льду. Считаю, что хоть кому-то одному из китайского клуба можно было сцепиться с Дамиром. После этого ничего со стороны Рыспаева и не последовало бы дальше, и он не полез бы к ним на лавку. "Куньлунь" сам дал такой повод.



Вне льда Рыспаев — обычный, спокойный и абсолютно нормальный. Большой, добрый, весёлый парень. Читал его обращение в КХЛ с просьбой пересмотреть дисквалификацию. У Рыспаева до этого уже были подобные "грешки", так что такое решение со стороны лиги, видимо, последовало уже как следствие всех моментов в совокупности. Надеюсь, что Дамиру все-таки ещё дадут последний шанс и не дисквалифицируют насовсем", — сказал Полищук в интервью "Хоккейному Новокузнецку".



Важные новости Добавить комментарий Добавлять комментарии к материалам сайта могут только зарегистрированные посетители. Если Вы еще не зарегистрировались, то можете сделать это здесь. Если Вы уже зарегистрированы, воспользуйтесь формой входа справа над главным меню или на форуме.