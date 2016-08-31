Полищук: вне льда Рыспаев — обычный, спокойный парень
среда, 31 августа 2016 года, 11:49
Капитан новокузнецкого "Металлурга" Фёдор Полищук поделился мнением об инциденте между "Барысом" и "Куньлунь Ред Стар" на предсезонке, в результате которого защитник астанинской команды Дамир Рыспаев получил бессрочную дисквалификацию.
Ставки на хоккей в БК 1хБет"Я на этой игре не присутствовал. Но затем посмотрел видео в Интернете. Насколько я знаю, всё вообще началось с того, что ещё в предыдущем матче этих команд "сломали" Дастина Бойда. Хотя вроде бы, как говорят, там был безобидный момент. Однако тем не менее нападающий получил тяжёлую травму. И игрокам "Куньлуня" в следующем матче пришлось отвечать за травму лидера "Барыса" вот в такой жёсткой и даже грубой форме со стороны Рыспаева. Но, так скажем, это работа Дамира. И он просто делал свою работу.
Что касается поведения игроков "Куньлуня".. Ну пусть ты даже получишь в этой ситуации — ничего страшного, синяки и шишки заживут. Но со стороны было некрасиво смотреть, когда игроки команды просто лежали на льду. Считаю, что хоть кому-то одному из китайского клуба можно было сцепиться с Дамиром. После этого ничего со стороны Рыспаева и не последовало бы дальше, и он не полез бы к ним на лавку. "Куньлунь" сам дал такой повод.
Вне льда Рыспаев — обычный, спокойный и абсолютно нормальный. Большой, добрый, весёлый парень. Читал его обращение в КХЛ с просьбой пересмотреть дисквалификацию. У Рыспаева до этого уже были подобные "грешки", так что такое решение со стороны лиги, видимо, последовало уже как следствие всех моментов в совокупности. Надеюсь, что Дамиру все-таки ещё дадут последний шанс и не дисквалифицируют насовсем", — сказал Полищук в интервью "Хоккейному Новокузнецку".
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