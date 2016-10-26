новости хоккея Бэбкок: я считаю, что у "Торонто" есть очень хороший вратарь Главный тренер "Торонто Мэйпл Лифс" Майк Бэбкок прокомментировал заявление Дона Черри, что у команды есть проблемы с вратарями.



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Черри сказал, что вратари у "Торонто" сейчас "паршивые"? О, замечательно. Теперь я знаю, где брать информацию. Вот так. Давайте дальше, чёрт побери.



Это проблема для "Торонто" с тех пор, как ушел Эд Белфор? Но я-то не имел с этим дела. Вот что я вам скажу. Я считаю, что у нас есть очень хороший вратарь. На Кубке мира у меня было три прекрасных вратаря. Все они говорили о том, что подготовка требует времени. У Андерсена была травма, у него не было такой возможности. С ним комфортно себя чувствуем. Считаем ли, что он сейчас играет на своём уровне? Нет. Что он собирается на него выйти? Да. Я скажу о том времени, что я здесь нахожусь. Раймер был очень хорош в том году. Мы его обменяли, чтобы помочь команде в целом. Я думаю, что и Андерсен проведёт удачный сезон", — цитирует Бэбкока mapleleafshotstove.



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