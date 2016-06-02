Несколько советов перед покупкой одежды для фитнеса

Поддержание прекрасной формы и физически здорового состояния для женщин невероятно важно. Однако полноценного эффекта можно достичь при наличии всех составляющих: желания, интенсивных тренировок и качественной экипировки. Про последний пункт и пойдет речь в данной статье. Что следует знать про фитнес и специальную одежду?

Перед тем как одежда для фитнеса появится в чьем либо гардеробе, стоит уяснить одну существенную вещь, критерии "модно" и "стильно" не совсем то, что подходит для оценки спортивного инвентаря. К примеру, джинсовые шорты или бриджи могут отлично сидеть, но заниматься в них будет совсем невозможно. Те же тонкие бретельки на майках часто спадают или и вовсе врезаются в кожу, доставляя мало приятных ощущений. Так что вот главные критерии для фитнес-одежды: Комфорт;

Современные материалы;

Технологичность;

Гармоничный фасон и расцветка;

Необходимо, чтобы вещи сидели удобно, давали полную свободу движений и не причиняли дискомфорта во время выполнения упражнений. Практически вся экипировка для фитнеса от брендовых производителей целенаправленно создается для улучшения физических показателей спортсменок. Что касается тканей, то хлопок и лен в чистом виде не совсем подходит для фитнеса. Не смущайтесь названиям: полиэстер, эластан. Несмотря на то, что это все синтетические материалы, они гораздо эффективнее выводят пот из организма, сохраняют тепло и держат мышцы в тонусе, не говоря о мгновенной сушке.

Упоминались текстильные технологии не просто так, ведь нынешняя одежда для фитнеса покрывается антибактериальным веществом, отталкивающим сторонние бактерии. Другой метод обработки, дает возможность нейтрализовать потовые и другие неприятные запахи. Учитывая основную аудиторию фито-клубов, производители давно предлагают покупателям цветовую гамму и рисунки, отвечающие самым взыскательным вкусам. Есть модели способные зрительно корректировать или подчеркивать фигуру. Остается только сделать окончательный выбор. Важна ли одежда в кроссфите?

Фактически одежда для кроссфита играет такую же роль, как и в любом другом виде спорта. Она не сделает за человека 10 подходов на тренажере, не прибавит силы или выносливости. Зато позволит проводить занятия с максимальным комфортом, в чем-то облегчит задачу и ускорит достижение намеченной цели. Но не свыше того, что реально описано производителем, а не маркетологами. Поспрашивайте тех людей, кто использует вещи из полиэстера или эластана. На живом примере понять выгоду будет куда проще.



