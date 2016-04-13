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новости хоккея
Что такое ставки вида "экспресс" и как их ставить
среда, 13 апреля 2016 года, 23:00
Наверняка многие азартные игроки и начинающие любители ставок на спорт пытались заработать "шальные деньги", ставя небольшую сумму на экспресс с заоблачным коэффициентом. В этом рейтинг букмекеров сайта Vseprosport уверен на сто процентов, но попытаемся вам рассказать о том, как сделать так, чтобы увеличить вероятность прохода ставок подобного рода.

 

Многие букмекерские конторы в одно и то же время начали вводить возможность ставить экспрессы в перечень видов ставок у себя. Это делалось первоначально с целью привлечения новых клиентов и подобный подход себя полностью оправдал. Сейчас трудно представить себе беттинг без экспрессов. Хотя как раз профессиональные игроки пользуются ими редко, предпочитая хорошо продуманные ординары с большой суммой ставки.

 

Лучше всего для ставок в режиме "экспресс" выбирать коэффициенты не выше 1,40. Просто существует закон, согласно которому вероятность прохода экспресса увеличивается со снижением суммарного коэффициента. Вы даже можете выбирать события из разных видов спорта. Главное — соблюдать правило вероятности прохода каждого коэффициента из вашего экспресса. Она не должна быть ниже предельной грани, которую вы определяете уже сами.

 

Выделяя преимущества ставок экспрессом, нужно отметить возможность в несколько раз поднять сумму ставки, просто совместив события с большой вероятностью в одной ставке. Но для этого нужно свести риск к минимуму. Не забывайте, что чем больше событий включено в ваш экспресс, тем менее вероятно, что он "доплывет". Проигрывают экспрессы лишь тогда, когда случается сенсация или вы, по собственной невнимательности, включили в него событие с сомнительной вероятностью.

 

Недостатком же экспресс ставок является тот факт, что один единственный неудачный выбор тут же ломает всю череду удачных ставок. Тем более это вероятно, если "пресс" ваш состоит из десяти и более событий. Также бывает, что некоторые события из включенных в ваш экспресс, просто не состояться по причине непогоды и будут перенесены на неопределенный срок. Некоторые конторы в таких случаях делают возврат и коэффициент этого события учитывается в экспресс со значением "1", что снижает и общий кефф.

 

Делать или не делать ставки экспрессами, решать исключительно игроку. Но помните, что это одна из разновидностей пути к быстрому заработку, которую нисколько нельзя отвергать! Пользуйтесь же ей хоть изредка и вполне можете рассчитывать на удачу.

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