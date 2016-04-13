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Испытайте острые ощущения, приобретая спортивное оружие
среда, 13 апреля 2016 года, 10:38
С наступлением весны все больше людей тянется на природу. Все, от мала до велика, радуются теплому солнцу. Здесь, вдали от городских забот, каждый находит себе развлечение по душе. И, сидя в сгущающихся сумерках у потрескивающего костра, в душе многих невольно просыпается древняя генетическая память, когда человек добывал себе пропитание охотой. Может быть, именно поэтому в наши дни так велика популярность таких развлечений, как стрельба в цель. А спортивное оружие сегодня вполне доступно, и немалый интерес вызывают такие древние его виды, как луки и арбалеты.

Профессиональная стрельба всегда требует долгих и упорных часов тренировки. Но новичку надо же с чего-то начинать. Вот и пользуется популярностью такое спортивное оружие, как простые в использовании метательные приспособления, которые можно приобрести за вполне доступную стоимость и не тратиться в дальнейшем на приобретение боеприпасов. Лук человечество изобрело очень давно. Он совершенствовался, увеличивалась дальнобойность, убойная сила и меткость стрельбы, но все это до поры до времени происходило за счет роста размеров лука и мускульной силы человека. Ко времени появления блочных конструкций лук уже стал переходить в разряд спортивных развлечений.

По существующей ныне классификации луки делятся на традиционные, олимпийские и компаунды. Традиционные изготавливаются только из дерева и достаточно велики по размерам. Олимпийские − разборные модели, которые изготовлены уже из современных материалов. Под индивидуальные особенности стрелка они подгоняются различного рода регулируемыми противовесами. Компаунды − это в основном блочные конструкции, которые не имеют аналогов в далеком прошлом. Современные конструкции для развлекательной стрельбы надежны и просты. Их вес, как правило, не превышает 1 кг, а длина не более 1 м. Изготавливаются они из легких современных материалов, например, фибергласса. Сброс нагрузки у этих моделей составляет примерно 65 %, что позволяет стрелять из них даже детям.

Арбалеты современного типа, предназначенные для развлекательной стрельбы, еще более легки и компактны. Они обладают большей прицельной дальностью стрельбы, чем луки, но уступают им в скорострельности. Однако для дружеского соревнования это не столь критично. В широкой продаже можно отыскать модели с размахом дуг всего в 45 см и рабочим ходом тетивы в 15 см. Однако это не мешает таким ″малышам″ прицельно отправлять короткую стрелу диаметром в 6 мм на расстояние до 400 м. Разумеется, это требует определенных навыков и опыта. При такой стрельбе уже необходимо учитывать силу и направление ветра, а также влажность воздуха, которая при стрельбе на столь большие расстояния оказывает в итоге существенное сопротивление арбалетному болту. Арбалетные стрелы гораздо короче тех, которые используют при стрельбе из лука, и толще. Их называют болтами. Наличие достаточно простой прицельной рамки и приклада ружейного типа облегчает прицеливание и стрельбу из арбалета.

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