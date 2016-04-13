Тонкости выбора хоккейной формы для детей

Как утверждают психологи, очень важно с самого детства прививать ребенку любовь к спорту. Занятия спортом помогают не только укрепить физическое здоровье, но и закалить характер. Отличным вариантом является хоккей — достаточно жесткая игра, требующая определенной экипировки. Специальная форма и инвентарь понадобятся независимо от того, планирует ребенок заниматься этим делом профессионально или отдаст предпочтение игре в свое удовольствие с друзьями на улице. Хоккей считается травмоопасным спортом, поэтому максимум внимания рекомендуется уделить форме, особенно, когда речь идет о детях. Она состоит из верхней одежды, защитных элементов, нательного белья, перчаток. Все это необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей начинающих спортсменов, поскольку детская экипировка должна обеспечить надежную защиту и комфорт. Нюансы выбора каждой составляющей хоккейной формы для детей будут рассмотрены ниже. Нательное белье Комбинезон считается классикой нательного белья. При этом сейчас достаточно популярны и раздельные варианты, включающие, например, шорты и футболку или трико и футболку с длинным рукавом. Ассортимент нательного белья для хоккеистов, представленный на современном рынке, просто поражает. Компрессионные и свободнооблегающие предметы одежды, модели с раковиной и креплением для гамаш, с встроенными протекторами и противоскользящими элементами — вариантов исполнения белья огромное количество. Для изготовления нательного белья для хоккеистов современные производители используют в основном синтетические материалы, обладающие способностью отводить влагу и антибактериальными свойствами. Бандаж Бандаж — приспособление, назначение которого состоит в защите паховой зоны от травмирования. Традиционный вариант исполнения представлен эргономической раковиной, специального кармана, пояса, ремнями. Некоторые модели оснащаются поясом, удерживающим гамаши. Шейная защита Шейная защита является обязательным атрибутом хоккейной экипировки несовершеннолетних хоккеистов. Это указано в правилах Федерации Хоккея России. Данный элемент должен закрывать горло, а также плотно прилегать к телу, но не доставлять дискомфорт. Панцирь, щитки Панцирь и щитки также являются неотъемлемым атрибутом детской хоккейной формы. Первый аксессуар призван защищать грудную клетку и позвоночник. Прикрепляется он к предплечьям. По сторонам длина данного элемента должна доходить до уровня шорт. По выбору щитков строгих правил и рекомендаций нет, следовательно, они выбираются на основе личных предпочтений. Следует отметить, что в настоящее время больше востребованы широкие модели. Налокотники Налокотники используются для защиты локтевого сустава, который часто страдает при столкновениях с другими игроками или при падениях. Грамотный выбор данного изделия зависит от того, насколько хорошо он закрывает пространство, которое образуется между панцирем и перчаткой. При этом нижняя часть налокотника должна быть перекрыта крагами. Шорты Основной функцией хоккейных шорт (трусов) является защита от травмирования почек, копчика, бедер. Определяясь с подходящим размером, следует обратить внимание на длину изделия, ведь ее должно быть достаточно для перекрытия щитков. Могут возникать ситуации, когда длина подходит, а ширина велика. Избавиться от этой проблемы можно при помощи подтяжек или путем затягивания шорт на талии. Краги Краги — хоккейные перчатки, защищающие от повреждений пальцы и кисти рук. Подходящий размер перчаток, измеряемый в дюймах, определяется плотностью их прилегания к рукам. В идеале должны соблюдаться следующие условия: краги плотно сидят, пальцы не касаются материала, манжеты слегка перекрывают налокотники. Главное требование — перчатки не должны стеснять движений рук, иначе игроку будет неудобно удерживать клюшку. Шлем Шлем — один из наиболее важных защитных элементов. При выборе данного предмета экипировки нужно проследить, чтобы он плотно прилегал к голове, но не сдавливал ее, а его край не закрывал маленькому спортсмену обзор. При выборе подходящей модели следует учитывать форму детской головы. Большинство шлемов создаются для овальной формы, поэтому ребенок с круглой формой черепа может чувствовать дискомфорт. Не лишним будет проверить прочность выбранного изделия. Винты должны быть надежно закреплены. Защита лица Защитная маска — элемент экипировки, который может идти в комплекте со шлемом или продаваться отдельно. Она обеспечивает защиту лица игрока в момент столкновения с другими хоккеистами, при падениях или при ударах клюшками. При этом маска имеет свою размерную систему, которая может отличаться от системы размеров шлемов.



