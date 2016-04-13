Фирменные кроссовки оптом Гриспорт

Здоровый образ жизни весьма актуален в нынешнее время, и его мотивы прослеживаются не только в занятиях спортом или употреблении здоровой пищи, но так же в одежде и обуви. Пополняя свой гардероб, большинство отдает предпочтение элементам, которые будут комфортны и практичны. Что касается обуви, то тут спору нет, — лидирующее место занимают кроссовки. Но чтобы комфорт и срок эксплуатации продлился дольше и не был омрачен непредвиденными и неприятными ситуациями, нужно выбирать только фирменные кроссовки оптом. Хорошо себя зарекомендовавшая в обувной индустрии итальянская фирма Grisport предоставляет кроссовки в большом ассортименте для разных целей. Использование последних технологий, высококачественного сырья и надежной, прочной фурнитуры повышает износостойкость и позволят сделать пребывание в данной обуви максимально комфортным. Дизайнеры фабрики всегда следят за новинками обувной промышленности и веяниями моды, чтобы продукция бренда всегда шла в ногу со временем и была актуальной. Различные сочетания материалов, цветов и фактур позволяют создать уникальные шедевры, которые украсят ноги своих обладателей, подчеркнув их статусность и индивидуальность. Фирменные кроссовки оптом европейского бренда Гриспорт обладают высокой стойкостью к физическим и механическим воздействиям, что делает их универсальными в любую погоду. Подошва Vibram адаптирована к различного рода покрытиям и обеспечивает устойчивость даже на скользкой поверхности. Водоотталкивающая пропитка препятствует попаданию внешней влаги внутрь изделия, но в то же время, благодаря микропористой структуре, происходит циркуляция воздуха и исчезает неприятный запах. Немаловажным элементом в конструкции кроссовок является анатомическая стелька с отверстиями для вентиляции, которая быстро сохнет и обладает свойствами защиты от грибка. Приобретение фирменных кроссовок оптом у официального представителя не только обезопасит ваш бизнес от финансовых потерь, но и даст возможность приобрести товар без посредников, по наиболее выгодной цене. Ассортимент продукции представлен как женскими, так и мужскими моделями, летними и осенне-весенними; цветовые решения от строгих черно-синих тонов, до нейтральных и ярких. Всегда актуальный и соответствующий сезону дизайн позволит выглядеть стильно и уверенно в любой ситуации. Фирменные кроссовки оптом Grisport — синоним качества, надежности и долговечности.



