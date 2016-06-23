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Daily Fantasy Sports и его особенности
четверг, 23 июня 2016 года, 12:41
DFS является игрой, где участники набирают себе в команды настоящих игроков, даже если они состоят в разных клубах, а затем принимают участие в дневных матчах. Чтобы набрать команду все участники используют специальный зарплатный фонд. Данный фонд понадобиться, чтобы нанять игроков, а так как он ограничен, невозможно собрать только звёзд. Победить возможно только грамотно подобрав игроков, учитывая при этом стоимость услуг и их качество. Новичкам будет полезно перед началом игры посетить DFSboss.com, где собраны лучшие советы для начинающих, также в этом сообществе есть множество интересной информации, которая пригодится и опытным игрокам.

Как получить очки?

DFS имеет процедуру подсчёта очков, которая немного отличается от сезонных соревнований. Система прямого подсчёта предусматривает начисление очков за конкретные действия во время игры. Например, в DF хоккее это:

  • забитый гол;
  • помощь;
  • сэйв;
  • победа или сухой матч;
  • количество времени, проведённое на льду.

Выигрывает игрок, команда которого сумела набрать больше всего очков.

Нельзя забывать, что очки могут сниматься за пропущенные шайбы, штрафы или буллиты.

Главные отличия

Прежде всего, разница в том, что в DFS турниры появляются ежедневно. Это позволяет постоянно тестировать новые стратегии, не переживая из-за травмированных хоккеистов, не дожидаться окончания сезона и каждый день пробовать выиграть денежный приз.

Новичкам, которые только недавно познакомились с таким спортом, концепция может показаться довольно сложной, однако на самом деле всё гораздо проще, главное не бояться неизведанного. Чтобы набрать команду, достаточно сделать несколько правильных кликов мышкой. Начисление очков происходит автоматически. Кроме того, после выигрыша вы сразу же получите денежные средства на свой счёт и можете их вывести.

Следующим отличием является драфт, ведь в DFS каждый, кто присоединился к конкретной игре, имеет возможность заполучить Уэйна Гротцки либо Марио Лемье, вместо игрока, который больше всего заплатил или был первым в очереди. Участники начинают играть используя определённую зарплату, решая каких именно игроков стоит купить, тогда как их стоимость определяется перед игрой.

Получается, что соревнования могут состоять из бесконечного количества команд. Этим они отличаются от сезонных соревнований, ограниченных числом участников в хоккее, ведь никто не захочет владеть Джеффом Глэссом полгода в соревновании, в котором принимают участие только несколько десятков хоккейных команд.

Под конец соревнований осуществляется подсчёт полученных очков, затем определяют размеры выплат, а списки игроков очищают. Только потом начинается новый турнир. Поэтому если вам повезло задрафтовать Лемье, но он сломает руку, не нужно тратится на лечение либо покупать дорогую замену. Кроме того, необходимости собирать участников соревнования воедино, а затем проводить аукционы уже давно нет.

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