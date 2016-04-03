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новости хоккея
Даниэль Негреану ликует: В Лас-Вегасе теперь официально есть команда НХЛ
воскресенье, 03 апреля 2016 года, 17:02
Минувшим летом Даниэлю Негреану посчастливилось (не в первый раз) сорвать куш на WSOP 2016. Однако истинное счастье ему принесла другая новость, не имеющая отношения к покеру. Представитель небезызвестного информационного агентства подтвердил тот факт, который многим был известен ранее — Лас-Вегасу досталось официальное согласие Национальной хоккейной лиги, которое позволяет клубу из данного города участвовать в состязаниях после уплаты его владельцем Фоули вступительного взноса в пятьсот миллионов долларов. Первое выступление в НХЛ команды из города казино ожидается в сезоне 2017-2018.

Данное обстоятельство — несомненное достижение как Негреану, помогавшего Фоули и его союзникам с начальной стадии проекта, так и города, который стал для него родиной. Даниэль предполагает, что его достижение будет способствовать объединению и сближению американцев, живущих в Лас-Вегасе, ведь теперь все они смогут поддерживать свою команду. Почему член команды профессионалов крупнейшего онлайн покер рума PokerStars с лучшим ПО для Андроид, iOS, а также настольных ПК заинтересован в этом? Возможно, потому, что именитые хоккеисты, а также болельщики будут заходить поиграть в покер в одно из местных казино, в которых регулярно "ошивается" Даниэль. Впрочем, мы немного отошли от темы.

В центральной части Лас-Вегаса уже сооружена спортивная арена для игр нового коллектива хоккеистов, который, как ожидается, будет набран из курсантов академии Уэст-Пойнт. Инвестиции в ледовую арену T-Mobile привели к существенному сокращению капитала Фоули, но, как считает Даниэль, вложения окупятся после того, как у созданной хоккейной команды образуются тысячи верных болельщиков.

Согласно мнению ДаниэляНегреану, главное затруднение заключается в том, что первые несколько лет команда будет испытывать затруднения. Если новый хоккейный клуб начнёт выступления неудачно, то, возможно, вскоре людям наскучит смотреть за тем, как хоккеисты проигрывают один матч за другим. Чтобы увлечь жителей игорного центра США хоккеем, Фоули распорядился соорудить несколько катков на разных улицах города, чтобы шайбу могли гонять и школьники, и их родители.

Кроме популяризации хоккея в масштабе города, организаторы подумывают и о привлечении в город покера, рулетки и игровых автоматов болельщиков из иных городов. Как полагает Даниэль, в Лас-Вегас будут прибывать гости из Калгари, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе и прочих городов Канады.

Негреану рассказал, что его беседа с инвестором Фоули произошла несколькими годами ранее, после того, как тот давал интервью сотруднику ESPN. По словам Даниэля, Фоули окружён порядочными людьми, он одержим хоккеем и стремится побеждать. И думает, что годиков через семь-восемь его команде удастся завоевать престижный трофей — Кубок Стэнли. Даниэль добавил, что он обдумывает разные варианты собственного участия в клубной жизни хоккейного коллектива, не исключая и вероятность покупки какой-нибудь части франшизы. По словам Даниэля, он является одним из многочисленных основателей команды (которых всего семьдесят пять), а станет ли совладельцем созданного хоккейного клуба либо не станет — вопрос ещё не решённый и достаточно недешёвый. Но для любителя хоккея родом из Торонто шанс стать владельцем хотя бы части акций клуба НХЛ чересчур заманчив, чтобы отказываться от него. Как утверждает Негреану, новая хоккейная команда может получить название "Чёрные рыцари".

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