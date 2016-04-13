новости хоккея Легендарные истории о гемблинге в спорте Все успешные спортсмены обладают превосходными бойцовскими качествами. Именно это позволяет им добиваться высоких результатов в основной деятельности и зарабатывать большие деньги. Спортивные подвиги хочется повторять снова и снова, но, к сожалению, часто это можно сделать только с помощью ставок.



Яромир Ягр и его тайная страсть

В 1997 году на гемблинге попался известный чешский хоккеист Яромир Ягр, карьера которого продолжается с 1988 года в составе различных команд НХЛ и КХЛ. Ранее крупный оператор спортивного беттинга открыл ему кредитную линию на полмиллиона долларов. Когда спортсмен прекратил выплачивать долг, букмекер сообщил об этом прессе, был большой скандал.



Дыра в кармане Антуана Уокера

Знаменитый американский баскетболист Антуан Уокер заработал за свою карьеру более $100 млн. Почти всю эту сумму он "пустил по ветру". Спортсмен заказывал эксклюзивный комплект формы для каждой своей игры, устраивал роскошные обеды для команды, материально содержал около семидесяти своих родственников и друзей и, конечно, не отказывал себе в азартных играх. В итоге Антуан Уокер задолжал трем крупным казино Лас-Вегаса больше $800 тыс. Однажды он попытался расплатиться, используя банковский счет с недостаточным балансом, за это его арестовала полиция. Если не хотите оказаться в подобного рода ситуациях, то используйте лишь бесплатные предложения от операторов для гемблинга.



Ставки и выигрыши Флойда Мэйвезера

ФлойдМэйвезер удачлив не только на ринге, именно поэтому он получил прозвище "Деньги". В минувшем году боксер опубликовал фотографию своего купона со ставкой $100 тыс. на то, что "Дьюк" будет лидировать в первой половине матча с "Аризоной" и ставкой на вторую половину игры "Буллз" — "Хоукс".



Гемблер, вон из команды!

Однажды американская футбольная команда GreenBayPacker исключила из своего состава самого полезного игрока. Причина дисквалификации — ставки, которые он делал на матчи со своим участием. Речь идет о Поле Хорнанге, ставшем в 1961 году обладателем Кубка Хейсмана и первым победителем Супер Боула. Из-за дисквалификации Хорнанг вместе со своим коллегой Алексом Кррасом пропустил весь сезон 1963 года, никакие заслуги спортсменов не повлияли на решение комиссии.



Чарльз Оукли против Тайрона Хилла

В 2000 году баскетболисты Чарльз Оукли ("Торонто") и Тайрон Хилл ("Филадельфия") были удалены с предсезонной игры за драку. Причиной потасовки был вовсе не баскетбол. Оукли заехал по лицу Хиллу за то, что тот медлил с выплатой ему $54 тысяч. Долг возник после проигрыша Хилла в кости.



Большая потеря Чарльза Баркли

В 2006 году профессиональный американский баскетболист Чарльз Баркли признался репортерам в том, что у него есть проблемы с гемблингом. Азартные увлечения стоили ему примерно $10 млн. Спустя год Баркли рассказал журналистам, что за один уикенд он заработал $700 тыс. на ставках в Супер Боул, а еще играл в блэкджек. По словам спортсмена, однажды он за шесть часов проиграл $2,5 млн.



Инсайдер в Метс

Респектабельный бейсбольный клуб "Нью-Йорк Метс" был потрясен скандалом вокруг инсайдерской информации и ставок. Один из ключевых менеджеров клуба Чарли Сэмюэлс находится под следствием. Его подозревают в том, что он организовал игорное заведение и осуществлял ставки на бейсбол, предоставляя клиентам инсайдерские рекомендации на каждую игру. Кроме того, правоохранительные органы установили, что Чарли Сэмюэлс использовал банковские счета команды для погашения собственных долгов. Вдобавок ко всему этому, полиция расследует кражу имущества "Нью-Йорк Метс" для последующей перепродажи коллекционерам.



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